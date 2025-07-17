Перспективы ограничений Telegram для бизнеса

С 1 июня 2025 года вступил в силу Федеральный закон «Об иностранных мессенджерах», который ограничивает возможности бизнеса по применению Microsoft Teams, WhatsApp, WeChat, Telegram, Viber и других зарубежных мессенджеров для общения с клиентами.

В исполнение новых требований российские компании спешат перестроить систему обратной связи с клиентами, перенести чаты поддержки или же вовсе закрыть собственные популярные каналы в Telegram для общения и комментирования пользователей по примеру компании Детский мир.

Куда уходит бизнес из зарубежных мессенджеров и каковы перспективы полного запрета Telegram рассказывает основатель социальной сети для инвесторов БАЗАР Владислав Никонов.





«На бизнес влияет не столько сама позиция Telegram, который, несмотря на национальное происхождение основателя, оказался все же «не нашим» мессенджером, сколько правовая неопределенность вокруг него. Закон «Об иностранных мессенджерах» создал ситуацию, при которой платформы, не зарегистрированные в Роскомнадзоре и не исполняющие требования по взаимодействию с госорганами, попадают под ограничения. Telegram формально относится к таким платформам, и бизнес оказался между двух огней: с одной стороны — высокая вовлеченность аудитории, с другой — юридические риски, включая блокировки и высокие оборотные штрафы. Поэтому часть компаний корректирует активность, чтобы не оказаться в серой зоне», – поясняет спикер.

И все же пока еще не идет речь о том, что российский бизнес вынужден ограничить или полностью исключить свое присутствие в Telegram. Закон не вводит прямой запрет на присутствие брендов в иностранных соцсетях или мессенджерах, при этом ограничивая использование мессенджеров, незарегистрированных в реестре Роскомнадзора, для массовых коммуникаций с клиентами — в частности, для рассылок, организации технической поддержки и CRM-интеграций.

«Фактически речь идет об ограничении именно системного бизнес-применения, особенно с элементами автоматизации. Наличие бренда в Telegram — например, в формате новостного канала — пока не нарушает закон. Однако риски зависят от трактовки: в случае конфликта с регулятором бизнесу будет сложно доказать свою правоту», – дополнил спикер.

Сами бренды уже реагируют на гипотетическое закрытие Telegram. Одни снижают уровень активности, закрывают чат-ботов и общение с поддержкой в мессенджере, а также замораживают рекламную активность. Другие – переносят коммуникации на альтернативные площадки, в том числе российские мессенджеры и соцсети. Есть и те, кто просто ждет. Бренды не стремятся отказываться от Telegram и выжидают, приостанавливая масштабные активности.

«Компании активно тестируют новые площадки. Уже сейчас часть коммуникаций крупных брендов перешла в VK, Одноклассники, собственные мобильные приложения или специализированные социальные сети. Мы в «БАЗАРЕ» как раз создаем такую альтернативу: не зависящую от внешних юрисдикций, открытую для честного диалога и законного продвижения. И такие бренды как Ренессанс страхование, Делимобиль, Х5 Group уже перевели диалог с отдельными категориями клиентов, деловым сообществом и инвесторами в нашу соцсеть», – дополнил спикер.

Набирают обороты и отечественные мессенджеры: VK Мессенджер, СберЧат, а также специализированные решения для бизнеса. В перспективе ближайших 3-6 месяцев бренды скорее будут выбирать гибридный формат: когда Telegram остается медиа-каналом (канал новостей), а ключевые процессы — поддержка, рассылки, аналитика будут переведены в более предсказуемую среду.

И все же существует серьезный риск блокировки или запреты на использование рекламного инвентаря Telegram для продвижения товаров и услуг в будущем. Хотя мессенджер и не признан экстремистским, как продукты Meta*, статус иностранного мессенджера делает площадку уязвимой с точки зрения законодательства. Не случайно компания развернула активную работу по регистрации представительства в России.

Без местного офиса Telegram рискует попасть в категорию «уклонистов», которые игнорируют требования законодательства. Это может повлечь не только ограничение бизнес-коммуникаций, но и рекламной деятельности, особенно для государственных компаний и организаций с госучастием. В этом контексте бизнесу важно диверсифицировать рекламные каналы уже сейчас, чтобы не оказаться в зависимости от единственной платформы.

*Запрещенная на территории РФ организация