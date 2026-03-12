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РАН ИФА Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова

СОБЫТИЯ


12.03.2026 «Фабрики смерчей» под прицелом: ученые создали систему для автоматического обнаружения опасных явлений 2
05.10.2006 Состояние воздушной среды в Москве исследуют с помощью вагона-лаборатории 1
05.10.2006 Состояние воздушной среды в Москве исследуют с помощью вагона-лаборатории 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

РАН ИФА и организации, системы, технологии, персоны:

РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Тайфун НПО 4 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
EUMETSAT Meteosat - MSG, Meteosat Second Generation - MTG, Meteosat Third Generation 15 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
РАН - Российская академия наук 2122 3
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 2
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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