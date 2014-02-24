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OpenText Micro Focus NetIQ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.02.2014 CloudAccess 2.0 от NetIQ упрощает управление учетными записями и правами доступа к облачным приложениям 2
27.06.2013 Михаил Башлыков - Как управление рисками доступа повышает уровень ИБ 1
05.03.2013 NetIQ выпустила виртуальное приложение однократной аутентификации для облачной инфраструктуры 2
28.01.2013 Sentinel 7 от NetIQ прошел сертификацию по стандарту ISO 15408 1
27.12.2012 Tieto создаст платформу для предоставления облачных услуг на базе решения NetIQ 2
29.04.2011 Novell окончательно продана Attachmate 1
21.12.2010 Глава Attachmate: после покупки Novell условия для SUSE только улучшатся 1
23.11.2010 Novell объявила о слиянии с Attachmate Corporation 1
23.11.2010 Novell продана, часть активов уходит к Microsoft 1
03.08.2004 От CRM-систем ждут возврата инвестиций 1
24.01.2003 24/7 Real Media купила аналитическую фирму Insight First 1
23.10.2002 NASDAQ вновь падает, на этот раз из-за новостей Texas Instruments 1
12.08.2002 ProLAN начала продавать решения компании NetIQ в России 3
19.07.2002 Сеть и Безопасность: Хакеры бросают вызов государствам, а компании скупают друг друга 1
19.04.2002 Nokia и AMD - виновники снижения NASDAQ 1
19.04.2002 Nokia и AMD - виновники снижения NASDAQ 1
29.03.2002 Сеть и Безопасность: Та же безопасность, но в пакетиках 1
11.12.2001 PricewaterhouseCoopers создаст альянс для продвижения нового B2E-портала 1
21.06.2001 Компания "ПроЛАН" предложила новые виды услуг по диагностике сетей 1
27.04.2001 NASDAQ снизился вместе с прибылями компаний 1
27.04.2001 NASDAQ снизился вместе с прибылями компаний 1
27.02.2001 NASDAQ вырос на слухах о скором понижении учетной ставки 1
27.02.2001 NASDAQ вырос на слухах о скором понижении учетной ставки 1
18.01.2001 NetIQ приобретет Webtrends за акции стоимостью $1.02 млрд. 2
03.01.2001 NASDAQ: новый год начался с обвала 1
03.01.2001 NASDAQ обвалился в первый день торгов нового года 1
18.12.2000 Курс акций NetIQ упал после объявления Microsoft об уменьшении оборота 1
23.10.2000 По итогам недели NASDAQ вырос почти на 5% 1
13.10.2000 Microsoft заключила сделку с NetIQ 2

Публикаций - 30, упоминаний - 37

OpenText и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 12
Cisco Systems 5372 8
Dell EMC 5180 6
Oracle Siebel Systems 519 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
OpenText - Micro Focus - Novell 880 5
Commerce One - CMRC 176 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Intel Corporation 12811 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Oracle Corporation 7074 4
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 4
Verisign 362 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
Verizon - WorldCom 501 4
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 4
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 4
CA Technologies - Netegrity 26 3
CPTN Holdings LLC 16 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 3
AT&T Inc 1726 3
TI - Texas Instruments Incorporated 848 3
Quest Software 44 3
JDSU - JDS Uniphase 219 3
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 3
Lam Research - Novellus Systems 113 3
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 3
KLA Corporation 77 3
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 3
Broadcom Inc - Avago Technologies - Emulex Corp 63 2
BlackBerry - Certicom 17 2
Corvis Corp - Corvis CorWave 26 2
VeEX - Digital Lightwave 4 2
Oracle - Art Technology Group - ATG 29 2
Oracle - Portal Software 57 2
NetApp - Network Appliance 667 2
Broadcom - VMware 2610 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Apple Inc 13156 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
Merrill Lynch 454 5
eBay Inc 1640 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
Robertson Stephens 52 2
Boeing 1031 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Golden Gate Capital 19 2
Francisco Partners Management 20 2
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 2
Barnes & Noble 171 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
Elliott Management - Elliott Associates 15 2
Continental Airlines 30 1
Global Partners Securities 42 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 1
International Paper 27 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Amgen 25 1
Gerard Klauer Mattison & Co 21 1
Lilly - Eli Lilly and Company 30 1
William O'Neil & Co 7 1
Delta Air Lines - Northwest Airlines - NWA 21 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
UPS 216 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
DuPont - Дюпон 101 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 1
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 1
Enron - Enrongate 122 1
Charles Schwab 89 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 56 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 1
Hacktivism - Хактивизм 303 1
EAL - Evaluation Assurance Level - Уровень гарантии оценки 16 1
CRM - aCRM Аналитическая - CRM аналитика 43 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
SAP Ariba 309 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Office 365 1042 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 2
Oracle PeopleSoft 426 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 2
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 2
ProLAN - Красная Кнопка SLA-ON 5 2
Vital Analysis Application Performance Management Software 1 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 1
IBM Coremetrics Social 8 1
ProLAN - NPM Analyst 2 1
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 69 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Microsoft Outlook 1506 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 1
HPE OfficeConnect - HP 3Com OfficeConnect 27 1
Microsoft Visual Studio 429 1
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 1
TietoEVRY - Tieto Cloud Server - Cloud Based Payments 5 1
MP3.com 130 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
ProLAN - Observer Suite Network Instruments 3 1
NSO Group - Pegasus 98 1
OpenText - Micro Focus Operations Manager i - Micro Focus OMi 2 1
Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 2
Angell Wayne - Энджелл Уэйн 6 2
Pickett John - Пикетт Джон 10 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Carty Michael - Карти Майкл 20 2
Porpora Stephen - Порпора Стивен 9 1
Blumstein Robert - Блумстайн Роберт 1 1
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 1
Clinton Bill - Клинтон Билл 52 1
Egbert Katherine - Эгберт Кэтрин 7 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Главчев Владимир 21 1
Башлыков Михаил 23 1
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 1
Грановский Олег 21 1
Miguel de Icaza - Икаса Мигель де 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Европа 24964 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Канада 5082 3
Италия - Милан 166 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Дания - Королевство 1337 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Китай - Тайвань 4245 1
Великобритания - Лондон 2432 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Украина 7928 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
ISDEX интернет-индекс 250 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Exodus 76 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 2
Закон Харта-Скотта-Родино об улучшении антимонопольного законодательства - Hart–Scott–Rodino Antitrust Improvements Act 15 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 3
CNET Networks - CNET News 1643 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Upside Today 59 1
Internet Stock Report 994 10
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
S&P 500 565 5
Webtrends 18 4
Bear Stearns 79 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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