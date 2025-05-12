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Индексная книга (каталог) CNews*
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DDE Dynamic Data Exchange Механизм взаимодействия приложений



12.05.2025 Знаменитый Linux с мировым именем запретил использовать китайский национальный графический интерфейс 1
26.08.2022 «Импортонезависимый» китайский Linux отлучают от Debian 1
28.06.2019 В Excel обнаружена зияющая «дыра». Microsoft знала о ней годами 1
10.12.2018 BDO: Россия и Китай лидируют по числу кибератак 1
18.12.2017 В Word отключили функцию, через которую с 1990-х распространялись трояны 1
15.06.2010 Обзор за неделю: новинки автоматизации зданий и будущее городов 1
03.04.2008 «Инфра-ресурс» выпустила OpenOffice.org 2.4.0 pro 1
14.02.2003 MetaTrader - новая информационно-торговая платформа 1
18.03.1999 Очередной семинар Interface был посвящен разработке приложений в трехзвенной архитектуре с использованием технологии MIDAS и CORBA в Inprise C++ Builder 4 и Delphi 4 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

DDE и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24814 4
Meta Platforms - Facebook 4462 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
APT15 - Хакерская группировка 3 1
Unicon - Юникон 19 1
Mimecast Services Ltd 3 1
Palo Alto Network Unit 42 12 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3241 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 81 1
FIN7 - CombiSecurity - хакерская группировка 9 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1177 1
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 34 1
Восход ФГБУ НИИ 657 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
UnionTech 10 1
MetaQuotes 5 1
LEADlight - ТЭЛЗ, Томский электроламповый завод - Томский завод светотехники - Современные источники света - Город мастеров 2 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 1
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 17 1
APT29 - Cozy Bear - Хакерская группировка 12 1
Banco de Chile 2 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 643 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5559 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12962 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11684 3
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6377 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 682 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 416 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 805 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4676 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6477 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1692 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6089 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2249 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 865 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 254 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 76 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 326 1
DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике 88 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14078 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 256 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2058 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 204 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4854 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2608 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2266 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8828 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12838 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4062 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 412 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7636 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1848 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2228 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 623 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10764 1
Application store - магазин приложений 1240 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12956 1
Microsoft Office 3807 3
Microsoft Windows 15870 3
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 30 2
Linux OS 10196 2
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 36 2
Apple macOS 2104 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4659 1
Microsoft Power Query - Технология подключения к данным 8 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 104 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 281 1
Microsoft Equation Editor 11 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 44 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1010 1
Microsoft Office 2007 238 1
Microsoft Edge - браузер 2000 1
Microsoft Outlook 1406 1
Microsoft Office Word 831 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 1
Microsoft ActiveX 153 1
Apple macOS Gatekeeper 33 1
Microsoft Office Excel 1219 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Windows 7 1984 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 883 1
Linux - Debian GNU 487 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 945 1
Intel x86 - архитектура процессора 1898 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 302 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Apache OpenOffice 476 1
Red Hat RPM - Package Manager 162 1
Delphi - язык программирования 142 1
Microsoft Office 2016 24 1
Финам MetaTrader 8 1
UnionTech UOS - Unity Operating System 30 1
Apache OpenOffice Writer 49 1
IBM OS/2 - eComStation 79 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 209 1
OpenText - Micro Focus - Borland Visigenic - Inprise VisiBroker 9 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise Application Server 4 1
Пасеков Владимир 24 1
Зверев Андрей 59 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 4
Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 562 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 953 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 871 1
Солнечная система - Solar system 2532 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5234 1
Чехия - Чешская Республика 1316 1
Германия - Федеративная Республика 12777 1
Италия - Итальянская Республика 4376 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 906 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11104 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10123 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1843 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7286 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 139 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 109 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3500 1
The Register - The Register Hardware 1600 2
ZDnet 660 1
Reddit 323 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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