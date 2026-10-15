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MetaQuotes
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 13
MetaQuotes и организации, системы, технологии, персоны:
|GlobalDots 4 3
|Behavox 5 3
|JuicyScore 2 2
|Inforex Consulting - Инфорекс Консалтинг 1 1
|Yandex - Яндекс 9407 1
|Microsoft Corporation 25887 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 963 1
|VK - Mail.ru Group 3622 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5085 1
|1С-Битрикс - Bitrix 682 1
|Salesforce - Tableau Software 128 1
|Google LLC 12824 1
|Джанкотти Дарья 5 1
|Анциферов Дмитрий 4 1
|Шилов Борис 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479520, в очереди разбора - 724487.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479520, в очереди разбора - 724487.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.