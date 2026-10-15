Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202751
ИКТ 15733
Организации 11919
Ведомства 1509
Ассоциации 1133
Технологии 3600
Системы 27097
Персоны 88459
География 3158
Статьи 1595
Пресса 1344
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2860
Мероприятия 894

MetaQuotes

MetaQuotes

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.10.2026 Об уходе из России объявила ИТ-компания, удаленно проверяющая россиян на Wildberries, «Авито» и в Belkacar 1
27.01.2022 Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских ИТ в январе 2022 года 1
22.12.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии России в декабре 2021 года 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
03.04.2018 «Финам» запустил торговлю через MetaTrader 5 1
29.04.2016 «Альпари» запускает платформу MetaTrader5 с опцией локирования 1
14.02.2003 MetaTrader - новая информационно-торговая платформа 3
02.04.2002 MetaQuotes Software и Inforex Consulting представили новое решение для рынка Forex 2
28.11.2001 MetaQuotes и Teletrade D.J. представили новое решение для рынка Forex 2

Публикаций - 9, упоминаний - 13

MetaQuotes и организации, системы, технологии, персоны:

GlobalDots 4 3
Behavox 5 3
JuicyScore 2 2
Inforex Consulting - Инфорекс Консалтинг 1 1
Yandex - Яндекс 9407 1
Microsoft Corporation 25887 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 963 1
VK - Mail.ru Group 3622 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5085 1
1С-Битрикс - Bitrix 682 1
Salesforce - Tableau Software 128 1
Google LLC 12824 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1310 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 126 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 305 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 158 1
Superjob - Суперджоб 901 1
Alpari - Альпари 67 1
Сбер - СберАвто 38 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34020 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4946 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1484 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10356 3
DevOps - Development и Operations 1283 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 591 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2789 3
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 253 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16771 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1672 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36047 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3891 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36873 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 484 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6350 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24826 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6466 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3395 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13046 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 893 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1895 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 599 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6632 1
JIT-компилятор - Just-in-Time - динамическая компиляция - dynamic translation 11 1
Оповещение и уведомление - Notification 6167 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24071 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5366 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2376 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13333 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 461 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18406 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2507 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54984 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7983 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10515 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1795 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1021 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1420 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5290 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 558 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1846 3
MetaQuotes - MetaTrader 10 3
Docker - Платформа распределённых приложений 572 3
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 408 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  391 3
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1334 2
Apple iOS 8662 2
Linux OS 11682 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 433 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 2
Apache Cassandra 62 2
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 46 2
openSUSE - SUSE Linux Rancher 27 1
Amazon Web Services - AWS CloudFormation 5 1
Vue.js 30 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1678 1
Microsoft Windows 17038 1
Microsoft Azure 1533 1
Google Cloud Platform - GCP 392 1
Oracle Java - язык программирования 3503 1
JavaScript - JS - язык программирования 1452 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1237 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 661 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 189 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 283 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 149 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 115 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 77 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 162 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 134 1
Jenkins 62 1
C/C++ - Язык программирования 914 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 45 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 101 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 99 1
Apache Airflow 81 1
Yandex.AppMetrica - АппМетрика - аналитика мобильных приложений 29 1
Luminati - VPN-сервис 3 1
Джанкотти Дарья 5 1
Анциферов Дмитрий 4 1
Шилов Борис 18 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48175 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19810 3
Канада 5098 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2108 3
Кипр - Республика 639 3
Россия - РФ - Российская федерация 168851 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55131 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1100 2
Чехия - Чешская Республика 1353 2
Кипр - Лимасол 21 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4563 1
Израиль 2875 1
Германия - Федеративная Республика 13311 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1828 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1792 1
Нидерланды 3776 1
Латвия - Латвийская Республика 840 1
Канада - Монреаль 71 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27726 5
Forex - Форекс - Валютный рынок 110 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6644 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16388 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7577 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1153 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6753 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1420 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1908 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34381 1
Аренда 2727 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5852 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6886 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4057 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5690 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1397 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3221 1
Английский язык 7086 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 97 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 650 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479520, в очереди разбора - 724487.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще