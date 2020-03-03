«Атол» представил программные решения Artix с цифровым помощником Heado

«Атол» и Heado (ранее Giftoman) объявили о начале сотрудничества с целью взаимного развития технологий и решений. В рамках первого совместного проекта была осуществлена интеграция сервиса Heado в программное обеспечение бренда Artix – поставщика кассовых решений для автоматизации ритейла, входящего в группу компаний «Атол». Всем пользователям Artix теперь доступен стартовый бесплатный тариф сервиса Heado, который позволяет повысить эффективность продаж и улучшить контроль над магазинами торговой сети.

Возможности программных продуктов Artix расширены путем внедрения цифрового сервиса Heado – инструмента, позволяющего сформировать общее информационное пространство для мониторинга продаж по всей вертикали управления. Операционная информация всех магазинов в работе фиксируется в системе сразу по факту реализации и позволяет централизованно управлять сетью: обеспечивать выполнение ежедневных процессов и соблюдение правил, осуществлять непрерывный сбор данных о продажах и их обработку, а также ставить планы магазинам на каждый день и отслеживать их выполнение.

Электронный помощник Heado предустановлен в пакет программного обеспечения кассового оборудования Artix и доступен к использованию сразу после активации. Возможности бесплатного тарифного плана позволяют интегрировать эффективные методики управления торговой точкой в работу. Набора представленных в тарифе функций достаточно для целей более 90% клиентов «Атол».

В случае дальнейшего перехода на платный тариф пользователи Artix получают расширенные возможности управления магазинами: увеличение количества обрабатываемых системой показателей и возможность их произвольной настройки, контроль продаж товаров по товарным категориям и дисциплины открытия и закрытия торговых точек, а также автоматический контроль выкладки по наиболее востребованным товарам. Настроить конфигурации помощника в соответствии с требованиями компании поможет служба поддержки Artix и авторизованные партнеры.

«В своей деятельности "Атол" ориентирован не только на разработку собственного программного обеспечения для таких сфер как ритейл, e-commerce, услуги, но и на развитие успешных решений посредством сотрудничества с технологическими компаниями. Сегодня программы Artix упрощают управление тысячами торговых точек. Это стало реально именно благодаря широким возможностям для интеграции с внешними системами и оборудованием», – отметил Платон Песецкий, директор бизнес-юнита «Атол софт» компании «Атол».

«Мы специализируемся на создании решений, повышающих эффективность работы магазинов. В наш сервис Heado заложены алгоритмы, позволяющие, например, руководителю получать в режиме реального времени визуально наглядную информацию о выполнении плана и прогнозы по каждому показателю в каждом магазине сети прямо на свой компьютер или смартфон. А также информацию о величине дневного плана, текущем уровне выполнения и прогнозе на конец дня, которая доступна и продавцам. На сегодняшний день Heado успешно используется для оперативного управления более 10 тыс. торговых точек», – сказал Дмитрий Шубин, директор компании Heado.