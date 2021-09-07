«Яндекс» поможет ритейлу автоматизировать доставку «сцепками»

Сервис «Яндекс.Маршрутизация», который позволяет ритейлу автоматически планировать маршруты доставки, теперь учитывает ограничения для грузовиков с прицепами («сцепок»). Первой компанией, которая внедрила новое решение, стала крупная сибирская розничная сеть «Мария-Ра». Ритейлер отмечает значительное сокращение пробега.

Грузовики с прицепами или «сцепки» популярны у ритейлеров, особенно при доставке на большие расстояния. Планировать маршруты с их использованием раньше приходилось вручную из-за большого количества особых параметров и ограничений. Теперь это можно делать с помощью алгоритма автоматического планирования.

Автоматизация позволяет планировать маршруты с учетом подходящих для «сцепок» подъездных путей при магазинах, мест парковки для расцепления и вариантов пути возврата к прицепу. Можно также предусмотреть специальный режим труда и отдыха водителей: на маршруте они могут проводить несколько дней. Кроме того, алгоритм теперь умеет решать задачу правильного распределения груза между тягачом и прицепом. Это важно, так как машине с разгруженным в первую очередь тягачом опасно продолжать движение в гору.

Новое решение внедрил в своем домашнем регионе сибирский ритейлер и производитель продуктов питания «Мария-Ра».

«Мы хотим предлагать покупателям самые свежие продукты и сохранять цены доступными. Для этого мы, в том числе, изменили подход к планированию маршрутов доставки и снизили издержки на логистику. Могу сказать, что цель, которую мы ставили перед этим внедрением, уже достигнута», – комментирует Илья Краснюков, руководитель отдела собственных разработок и WMS компании «Мария-Ра».

Результаты пилотного проекта показали значительное сокращение пробега и экономию на топливе. По итогам пилота его масштабировали на весь регион присутствия компании, включая Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Алтайский край и Республику Алтай.

Помимо планирования маршрутов, в планах у «Марии-Ра» подключение сервиса мониторинга от «Яндекс.Маршрутизации». Этот сервис помогает логисту или менеджеру видеть, как исполняются маршруты, какие и почему возникают нарушения, и на основе этих данных принимать управленческие решения.