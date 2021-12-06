Российские разработчики «КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО КриптоПро NGate и мобильной операционной системы «Аврора»

«КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО «КриптоПро NGate» и мобильной операционной системы «Аврора». Работа направлена на совершенствование комплексных конкурентоспособных отечественных решений в корпоративной мобильности.

«КриптоПро NGate» – это универсальный высокопроизводительный шлюз удаленного доступа и VPN на базе протокола TLS, позволяющий быстро и безопасно организовать защищенный доступ удаленных пользователей, в том числе с мобильных устройств, к информационным ресурсам через незащищенные сети, например, сеть интернет. NGate включен в Единый реестр российского ПО и обладает сертификатами ФСБ России, планируется сертификация для мобильной ОС «Аврора».

ОС «Аврора» — российская мобильная доверенная операционная система для корпоративного рынка, на которой успешно создаются и используются доверенные решения, технологии защиты информации и коммуникаций для мобильных рабочих мест в государственных структурах и крупных коммерческих организациях. ОС «Аврора» включена в Единый реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России.

Клиентское ПО «КриптоПро NGate» тесно интегрировано в ОС «Аврора» и позволяет защитить передаваемую информацию (в том числе персональные данные) в соответствии с требованиями законодательства по информационной безопасности при удаленном доступе с мобильных устройств к внутренним ресурсам, государственным информационным системам, объектам КИИ, государственным порталам и веб-сайтам организаций и т.д. При этом, поддерживаются все имеющиеся варианты аутентификации пользователей, множество различных ключевых носителей для надежного хранения клиентских сертификатов, а также работа как с использованием новейших российских, так и зарубежных криптографических алгоритмов.

«Появление такого защищенного отечественного мобильного решения позволяет существенно повысить уровень безопасности и удобства использования мобильных устройств при доступе к информационным системам и данным любой степени конфиденциальности, а также реализовывать цели государства в сфере импортозамещения высокотехнологичной продукции», — прокомментировал Павел Луцик, директор по развитию бизнеса и работе с партнерами «КриптоПро».

«Для нас, разработчика доверенной мобильной ОС «Аврора», безопасность на первом месте. И мы с нашими партнерам предоставляем максимальный набор средств обеспечения этой безопасности, чтобы наши заказчики могли выбирать наиболее подходящие для них инструменты», — говорит коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» Михаил Писарев.