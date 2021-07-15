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«Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС

«Криптопро» и «Ред софт» подтвердили совместимость средства криптографической защиты информации «Криптопро CSP» версии 5.0 R2 и операционной системы РЕД ОС, в том числе на процессоре Baikal-M. Общая работа по обеспечению совместимости направлена на создание отечественных комплексных конкурентоспособных решений в рамках программы импортозамещения.

В новом «Криптопро CSP» 5.0 R2 поддержаны российские криптографические алгоритмы шифрования 2015 года (ГОСТ Р 34.12-2015, ГОСТ Р 34.13-2015) и современные версии протоколов TLS и CMS. Кроме прочего, в перечень вызовов, использование которых при разработке систем на основе СКЗИ возможно без дополнительных тематических исследований, входят функции установки клиентских TLS-соединений (с односторонней и двусторонней аутентификацией).

Российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций РЕД ОС сертифицирована ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019) по профилю защиты типа «А» четвёртого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ и предназначена для применения в государственных информационных системах и на объектах КИИ. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Совместимость РЕД ОС и Криптопро CSP носит принципиальный характер. Криптопро CSP обеспечивает защиту при передаче данных в большинстве госорганов и госкорпораций страны. Пример взаимодействия наших компаний позволяет говорить об импортозамещении ПО без риска для информационной безопасности. Благодарим «Криптопро» за долгосрочное и продуктивное сотрудничество на благо технологического развития государства», - прокомментировал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Активное развитие РЕД ОС и СКЗИ Криптопро CSP с обеспечением совместимости позволяет создавать прикладные информационные системы, позволяющие решать важнейшие государственные задачи с обеспечением неизменно высокого уровня информационной безопасности. И безусловно, совместными усилиями эта практика продолжится», добавил Павел Луцик, директор по развитию бизнеса и работе с партнерами «Криптопро».

Владимир Бахур

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