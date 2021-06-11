Решение BIA Technologies сократило транспортные расходы ГК «Деловые линии» на 10%

Генеральный директор ГК «Деловые линии» Фарид Мадани представил на мероприятии «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» стратегию цифровизации организации. Особый фокус был направлен на участие в эксперименте по внедрению электронной транспортной накладной и путевого листа, автоматизацию адресной доставки и тестирование грузоперевозок с использованием беспилотников.

Организация эффективной внутригородской доставки — знаковый проект для ГК «Деловые линии». Решение LISAD дает возможность выполнять 95% заказов с четким соблюдением сроков и временных окон, упрощает передачу заявок от одного логиста к другому и сокращает сроки их обучения. Кроме того, повышает производительность внутригородской доставки при сохранении качества.

«Пробки, несколько адресов на одном маршруте, необходимость доставки день в день – чтобы удовлетворять потребности клиентов в городе, нужно автоматизировать перевозку с учетом всех параметров. Математическая модель LISAD задает особенности планирования и учитывает факторы, важные для каждого города и конкретного заказчика. Благодаря такой системе автоматизации нам удалось, в частности, увеличить число выполнения заказов в рамках одного маршрута на 30%, на 10% — сократить транспортные расходы и снизить нагрузку на логистов: только 10-15% рейсов требуют ручной корректировки», — отметил Фарид Мадани.

«Еще одна уникальная функция LISAD — возможность прогнозирования спроса на основе исторических данных и учета внешних факторов. Именно этот модуль позволяет максимально эффективно распределять заявки на доставку день в день. Мы рады, что наши решения помогают заказчикам занимать лидирующие позиции на рынке и оказывать клиентам высокий уровень сервиса», — отметил Максим Андрианов, коммерческий директор BIA Technologies.