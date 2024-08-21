«Инфосистемы Джет» перешла на отечественную ITSM-систему SimpleOne

В ИТ-компании «Инфосистемы Джет» завершен первый этап внедрения отечественной ITSM-системы SimpleOne. Новое решение заменило зарубежный продукт, обеспечив автоматизацию ИТ-процессов компании. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В компании «Инфосистемы Джет» действует система единого окна, где каждый пользователь может запросить необходимый сервис — от заказа канцелярских принадлежностей до предоставления доступов с необходимыми полномочиями в корпоративные информационные системы. Любое обращение пользователей автоматически регистрируется в системе и распределяется на ответственную линию поддержки с назначением на сотрудника, загрузка которого позволяет взять новую задачу.

В условиях, когда сотрудники ИТ являются участниками бизнеса, крайне важно оперативно реагировать на запросы и соответствовать современным реалиям, поэтому руководство «Инфосистемы Джет» приняло решение о переходе с зарубежной ITSM-системы на отечественное решение SimpleOne ITSM.

Учитывая широкий спектр оказываемых услуг для внутренних и внешних пользователей, компания начала поэтапное внедрение нового ITSM-решения с постепенным переводом отдельных бизнес-единиц в новую систему. Бесшовная миграция обеспечивается за счет двусторонней интеграции с выводимой из эксплуатации системой.

Процесс внедрения был разделен три этапа: сначала была полностью автоматизирована работа департамента ИТ, потом были включены административно-хозяйственные, логистические и другие службы, сейчас идет перевод на новое решение сервисного центра (СЦ) «Инфосистемы Джет».

Сервисный центр «Инфосистемы Джет» оказывает услуги техподдержки и ИТ-аутсорсинга enterprise-уровня. Клиенты СЦ — крупные компании с высоконагруженными средами из всех секторов экономики: банки, ритейл, промышленность и т.д. В команде сервисного центра — более 500 инженеров с экспертизой по разным направлениям. Эксперты «Инфосистемы Джет» доступны 24 часа в сутки 365 дней в году.

Сервисный центр обрабатывает более 21 тыс. обращений ежемесячно, в системе работает до 100 пользователей ежедневно. Регистрация заявок происходит по разным каналам: от портала самообслуживания до систем мониторинга заказчика и «Инфосистемы Джет».

Сейчас внедренная система обеспечивает управление ИТ-сервисами как внутренних, так и внешних заказчиков компании, для которых реализован отдельный портал с каталогом предоставляемых сервисов. Для обеспечения плавности перехода «Инфосистемы Джет» провела глубокую кастомизацию решения SimpleOne, включая разработку уникальных модулей и виджетов.

Внедрение SimpleOne ITSM в «Инфосистемы Джет»: позволило не только сохранить высокий уровень сервиса и скорость обработки обращений, но и оперативно адаптировать процесс обработки под требования каждого конкретного заказчика; дало возможность быстрой low-code кастомизации системы для расширения функциональности; позволило оперативно интегрировать ITSM с ключевыми ИТ-системами компании: ERP, портал, системы мониторинга, системы управления проектами, системы управления рабочим временем сотрудников; обеспечило бесшовный переход для сотрудников благодаря разработанной двухсторонней интеграции с предыдущей системой, а также адаптации системы под привычный интерфейс.

«Переход на SimpleOne стал для нас настоящим вызовом. Представьте, у нас была система, которая развивалась десятилетиями и глубоко интегрировалась во все процессы компании. Мы искали решение, которое позволило бы нам не только сохранить всю накопленную функциональность, но и дало бы возможность развиваться дальше. SimpleOne удивила нас своей гибкостью — мы смогли воссоздать привычный для наших сотрудников интерфейс, при этом получив современную платформу с широкими возможностями кастомизации. Сейчас мы обрабатываем тысячи заявок ежедневно, и система справляется на отлично. А главное — мы можем самостоятельно дорабатывать ее под наши постоянно растущие потребности», — отметил Максим Андрианов, директор по разработке и внедрению «Инфосистемы Джет».

На основе наработанной практики и личного опыта интеграции решения SimpleOne компания «Инфосистемы Джет» теперь помогает и своим заказчикам обеспечить внедрение современной системы управления ИТ-сервисами, а также сервисами смежных подразделений.

«Проект с "Инфосистемы Джет" стал для нас особенным. Это не просто крупный заказчик — это компания, которая сама является экспертом в области ИТ-решений. Требования к системе были очень высоки, и мы рады, что SimpleOne отлично с ними справилась. Этот проект хорошо подчеркивает, как отечественное решение может успешно заменить иностранные аналоги даже в условиях множества критериев»», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

В планах «Инфосистемы Джет» — дальнейшее развитие и масштабирование системы. Компания намерена расширить использование SimpleOne во всех подразделениях, что в свою очередь позволит создать единую цифровую экосистему.