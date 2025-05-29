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SimpleOne и «Инфосистемы Джет» объявили о стратегическом сотрудничестве в области ITAM-решений

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, и ИТ-компания «Инфосистемы Джет» расширяют сотрудничество в области систем для управления ИТ-активами. Это откроет новые возможности для развития ITAM-решений. А объединенный опыт и экспертиза специалистов обеих компаний поможет заказчикам повысить эффективность управления ИТ-активами и их учета. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

SimpleOne ITAM — система для учета и управления активами, оптимизирующая использование ИT-ресурсов и обеспечивающая прозрачность инфраструктуры в крупных компаниях. Система позволяет сократить расходы за счет инвентаризации и повышения качества управления процессами жизненного цикла активов.

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«Мы активно внедряем ITSM-решение SimpleOne нашим заказчикам, поэтому расширение нашего портфеля приложением SimpleOne ITAM — закономерный шаг. Теперь мы можем предложить рынку как отдельный продукт для управления ИТ-активами, так и комплексное решение по управлению ИТ-активами и конфигурациями. Это обеспечит прозрачную связь между техническим учетом конфигураций и финансовым учетом активов. Благодаря такому подходу инвестиции заказчиков в ИТ будут наилучшим образом отвечать потребностям компании и конечных пользователей», — отметил Максим Андрианов, руководитель дирекции по разработке и внедрению программного обеспечения «Инфосистемы Джет».

«Партнерство с «Инфосистемы Джет» открывает новые возможности для продвижения наших решений на рынке. Компания обладает обширным опытом внедрения сложных ИТ-систем и глубоким пониманием потребностей крупного бизнеса. Благодаря этому сотрудничеству мы сможем предложить заказчикам не только качественный продукт, но и комплексную экспертизу по всем аспектам управления ИТ-активами», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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