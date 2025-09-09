Получите все материалы CNews по ключевому слову
Витюк Юлия
УПОМИНАНИЯ
|09.09.2025
|Бывшего главного кибербезопасника СБУ арестовали за махинации с недвижимостью и тут же выпустили под залог 1
Витюк Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Верховная рада Украины - парламент Украины 56 1
|Президент Украины 126 1
|СБУ - Служба безопасности Украины 92 1
|Зеленский Владимир 25 1
|Витюк Илья 3 1
|Украина - Киев 1137 1
|Украина 7735 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153120 1
