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Магнетар
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной 1
|06.11.2018
|Российская армия получила 1,8 тыс. беспилотников 1
|01.06.2018
|Спасать утопающих на пляжах Москвы будут дроны 1
|02.04.2018
|Первая попытка «Почты России» доставить посылку дроном обернулась крахом 1
|24.05.2013
|Аномальная аномалия: исследован странный магнетар 1
|17.02.2006
|Сверхбыстрый пульсар противоречит теории? 1
|17.02.2006
|Сверхбыстрый пульсар противоречит теории? 1
|16.02.2006
|У пульсаров объявились новые родственники 1
|16.02.2006
|У пульсаров объявились новые родственники 1
Магнетар и организации, системы, технологии, персоны:
|Галактика - Корпорация 1479 4
|Amazon Inc - Amazon.com 3049 1
|Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 97 4
|Почта России ПАО 2162 3
|Amazon Prime Air 5 1
|CSIRO Autonomous Systems - CSIRO Parkes - Murchison Radio-astronomy Observatory, MRO - Радиоастрономическая обсерватория Мерчисона 4 2
|NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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