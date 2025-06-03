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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176043
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Магнетар


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной 1
06.11.2018 Российская армия получила 1,8 тыс. беспилотников 1
01.06.2018 Спасать утопающих на пляжах Москвы будут дроны 1
02.04.2018 Первая попытка «Почты России» доставить посылку дроном обернулась крахом 1
24.05.2013 Аномальная аномалия: исследован странный магнетар 1
17.02.2006 Сверхбыстрый пульсар противоречит теории? 1
17.02.2006 Сверхбыстрый пульсар противоречит теории? 1
16.02.2006 У пульсаров объявились новые родственники 1
16.02.2006 У пульсаров объявились новые родственники 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Магнетар и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1479 4
Amazon Inc - Amazon.com 3049 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 97 4
Почта России ПАО 2162 3
Amazon Prime Air 5 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3034 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2588 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2813 5
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1400 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1785 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3050 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12411 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 554 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1137 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1099 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 243 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 360 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4162 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9876 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2074 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6484 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9399 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1092 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1596 1
CSIRO Autonomous Systems - CSIRO Parkes - Murchison Radio-astronomy Observatory, MRO - Радиоастрономическая обсерватория Мерчисона 4 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 1
Manchester Dick - Манчестер Дик 2 2
Цыденов Алексей 10 2
Подгузов Николай 28 1
Коляда Сергей 2 1
Земля - планета Солнечной системы 10473 6
Россия - РФ - Российская федерация 149251 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52608 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 254 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 3
Великобритания - Лондон 2390 2
США - Нью-Йорк 3106 2
Канада 4924 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 2
Великобритания - Виргинские Острова 232 2
Италия - Итальянская Республика 4382 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 595 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 628 2
Солнечная система - Solar system 2534 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Тарбагатайский район - Тарбагатай 7 1
Москва - САО - Северный административный округ 23 1
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 48 1
Москва - ЗАО - Западный административный округ 23 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 28 1
Москва - СЗАО - Строгино 48 1
Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 26 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 980 1
Москва - Серебряный Бор 13 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 17 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1695 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3734 5
Астрономия - Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 42 4
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1604 3
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 48 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2777 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 477 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5764 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8755 1
Nature 815 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1021 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1032 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 119 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 202 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
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