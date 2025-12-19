Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188204
ИКТ 14564
Организации 11295
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26526
Персоны 81326
География 2995
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Москва ВАО Восточный административный округ

Москва - ВАО - Восточный административный округ

СОБЫТИЯ


19.12.2025 Для особых условий: столичный завод разработал первый в России LAN-кабель для нефтегазодобычи 1
16.08.2024 МТС улучшила качество связи для жителей столичного района Некрасовка 1
26.07.2022 Квадрокоптеры зафиксировали свыше 230 земельных нарушений на востоке столицы с начала 2022 года 1
21.03.2022 «Мосгорломбард» запустил роботизированный пункт приема драгоценностей 1
01.06.2018 Спасать утопающих на пляжах Москвы будут дроны 1
24.08.2017 Smart Engines внедрила систему распознавания в отеле «Ханой-Москва» 1
06.06.2017 Тайваньская Sercomm открыла офис в России 1
28.03.2016 «Ростелеком» победил «Мегафон» в борьбе за доступ к московским новостройкам 1
29.10.2013 «Астерос» создала новый ЦОД для «Номос-Банка» 1
11.03.2013 ДИТ Москвы представил новое поколение типового сайта столичного ведомства 1
07.06.2011 Обслуживание радиосети Москвы хотят передать на аутсорсинг за 120 млн руб. в год 1
07.06.2011 МГРС планирует передать на аутсорсинг обслуживание проводной сети Москвы за 120 млн руб. в год 1
27.12.2010 «Акадо» открывает единый офис в ЮВАО Москвы 1
18.06.2010 «Комстар» подключит московских учителей к интернету на особых условиях 1
28.05.2010 «Уютный дом» внедряет СЭД «Дело» 1
24.07.2009 Вся сеть «Акадо» перешла на единый частотный план 1
07.07.2009 «Акадо» перейдёт на единый частотный план в ЮВАО 1
26.01.2009 Завершились юношеские чтения имени Королева 1
08.08.2008 Префектура ВАО Москвы заказывает ремонт ОДС 1
15.07.2008 Префектура ЮВАО Москвы купит ремонтные комплексы для ИВК 1
19.03.2008 Малые предприятия ВАО Москвы обеспечат лицензионным ПО 1
15.02.2008 Управам ВАО Москвы необходимо обслуживание СПС 1
08.02.2008 Префектуре ВАО Москвы требуется техобслуживание оборудования ОДС 1
26.09.2007 В Москве изъято более 150 тыс. контрафактных дисков 1
25.06.2007 МГТС продолжает модернизацию АТС 1
15.06.2007 Подмосковье: миллионы пиратских дисков пошли под нож 1
28.09.2006 Власти Москвы объявили несколько ИТ-конкурсов 1
05.09.2005 В ВАО Москвы построят технопарк 3
29.10.2003 Реконструкция телефонной сети МГТС обойдется в $1 млрд. 1
01.02.2001 УБЭП ГУВД г. Москвы и Комиссия по безопасности информационного рынка Совета Предпринимателей Москвы провели очередной антипиратский рейд 1

Публикаций - 30, упоминаний - 32

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

УВЗ - УралВагонЗавод - НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 1
1С-Битрикс - Bitrix 623 1
X Corp - Twitter 2909 1
9037 1
ЦНКЭС - Центр Независимой Комплексной Экспертизы 16 1
ГСПТС ГБУ - Государственная служба перемещения транспортных средств 7 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 462 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2737 4
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 16 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 32 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 259 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73481 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1362 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1926 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2865 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 252 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 1
Web development - Веб-разработка 309 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 625 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4150 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 824 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18369 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1757 1
Правительство Москвы - АИС МРГП - Автоматизированная информационная система Мониторинг реализации Генерального плана развития города Москвы 2 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 135 1
Бобров Иван 31 1
Лужков Юрий 113 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 8
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1080 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 1
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 75 1
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 52 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Галич 11 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 1
Черкизон - Черкизовский рынок 165 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411026, в очереди разбора - 730852.
Создано именных указателей - 188204.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще