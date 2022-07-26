Квадрокоптеры зафиксировали свыше 230 земельных нарушений на востоке столицы с начала 2022 года

В первом полугодии 2022 г. в ВАО Госинспекция по недвижимости провела больше 1600 мероприятий по выявлению и пресечению нарушений в имущественно-земельной сфере. В ходе ревизии округа специалисты контрольного ведомства зафиксировали 549 нарушений, из них 238 были выявлены с помощью беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание инспекция уделяет освобождению городского пространства от незаконных построек. Системная работа по демонтажу самостроя осуществляется во всех административных округах. Об этом CNews сообщили представители Госинспекции по недвижимости.

«На востоке Москвы с начала года было выявлено 187 объектов самовольного строительства общей площадью 53,9 тыс. кв. м. Сегодня порядка 40 незаконных строений общей площадью почти 6800 кв. м. уже демонтированы. Кроме того, по итогам облетов квадрокоптерами, в границах Восточного административного округа пресечены два факта возведения самостроя на начальном этапе. За аналогичный период прошлого года было выявлено 92 незаконных сооружения общей площадью 42,5 тыс. кв. м. Увеличение показателей связанно с применением инновационных технологий контроля. Беспилотники и искусственный интеллект не оставляют шансов самострою остаться незамеченным», - сказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.