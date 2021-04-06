Спецпроекты

IBS Platformix развернула систему организации доступа посетителей для ФНКЦ ФМБА

Безопасность Интеграция Инфраструктура

Системный интегратор IBS Platformix перевел Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России (ФНКЦ ФМБА России) на новую систему организации доступа посетителей. С помощью новой системы центр улучшил управление потоками людей на всей территории, сделал более комфортным пребывание для пациентов, посетителей, сотрудников и гостей.

Основные причины, которые обусловили решение ФНКЦ ФМБА России внедрить современную систему контроля и управления доступом (СКУД) – обеспечение безопасности сотрудников и пациентов, необходимость предотвращения проникновения посторонних и контроль качества соблюдения пациентами режима дня в целях повышения эффективности лечения.

Дмитрий Азеев, аналитик ФНКЦ ФМБА России, сказал: «Настоящим бедствием для нас стали периодические «набеги» коммивояжеров всех мастей, которые умудрялись проникать в отделения, мешали врачам и пациентам. Отсутствие эффективной пропускной системы делало возможным посещение пациентов родственниками в неположенное для визитов время, ставило под угрозу соблюдение распорядка дня и график проведения процедур. Наши отделения оснащены сложным и дорогостоящим медицинским оборудованием, посторонние люди на территории центра представляют очевидную угрозу».

В рамках проекта IBS Platformix разработал и развернул несколько информационных систем: классическую СКУД с применением смарт-карт, систему видеонаблюдения с интеллектуальным распознаванием номеров и управлением шлагбаумами, интеграционную платформу для связи систем доступа с медицинскими системами ФНКЦ ФМБА России.

Развернутая в ФНКЦ ФМБА России система организации доступа посетителей дала возможность упорядочить проход посетителей и персонала центра на его территорию. Отсутствие случайных посетителей повысило уровень безопасности, избавило врачей и медицинских специалистов от проблем, связанных с неконтролируемым посещением отделений, облегчило организацию доступа для амбулаторных пациентов и посетителей стационара.

Леонид Яуров, руководитель группы интеллектуальных систем безопасности и интерактивных решений IBS Platformix, сказал: «Служба безопасности ФНКЦ ФМБА России в полной мере воспользовалась преимуществами автоматизированной системы контроля доступа. Ее интеграция с медицинскими системами, используемыми в клинике, позволила сделать управление потоками посетителей структурированным и прозрачным процессом. Система не только контролирует доступ на территорию, она решает задачи, связанные с посещением пациентов, организацией очереди к специалистам амбулатории и контролем соблюдения режима дня».

Другие материалы рубрики

В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

«Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю

Проект ТТК завоевал отраслевую награду для контакт-центров

Продажи серверов в России показали бурный рост

ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2

Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать?

Техноблог

Как полностью очистить iOS-устройство перед продажей

10 гаджетов-игрушек для домашних животных: технологии для хвостатых

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий