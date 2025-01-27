Киселев Антон
|27.01.2025
|Антон Киселев, Dapt Tech: Интеграция ИИ в образовательные программы повысит конкурентоспособность выпускников 1
|13.06.2024
|MaxPatrol VM 2.5: анализ защищенности веба и Docker-контейнеров из одной консоли 1
Киселев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|GitHub 820 1
|ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 139 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
|Козлов Михаил 174 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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