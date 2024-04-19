ВТБ и CNews объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024

Банк ВТБ и издание CNews подвели итоги четвертой общероссийской кросс-отраслевой премии Data Fusion Awards. Всего было подано более 100 заявок. В шорт-лист вошли 34 проекта. Жюри состояло из экспертов в области технологий больших данных и искусственного интеллекта.

Премия Data Fusion Awards присуждается за достижения в области развития тренда Data Fusion, реализацию успешных кросс-отраслевых проектов по анализу больших данных с использованием алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта, развитие образовательных инициатив для подготовки специалистов. Среди победителей прошлых лет отметились крупные компании, представляющие разные отрасли экономики.

«ВТБ активно популяризирует поход Data Fusion. Мы обладаем обширным опытом работы с большими данными в финансовом секторе и хотим привлечь к диалогу специалистов из других отраслей, чтобы делиться знаниями, обсуждать насущные проблемы и искать возможности кросс-индустриального взаимодействия. Приятно видеть, что количество заявок растет с каждым годом. Появляются новые проекты, открываются новые номинации. Все это создает синергетический эффект для дальнейшего качественного развития», — подчеркнул Максим Коновалихин, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ.

Награду получили компании, которые развивают подход Data Fusion в России, а также оптимизируют свою работу, обрабатывая массивы больших данных и применяя технологии искусственного интеллекта. Конкурсный отбор проходил по четырем номинациям.

Data Fusion в бизнесе

«Прорыв года» — Стратегический алгоритм от компании «Русагро Тех»

«Монетизация данных» — Авито доставка: определение доставочности товара, прогноз сроков доставки от компании «Авито»

«Промышленность» — Разработка системы предиктивной аналитики для Чепецкого механического завода на базе платформы АтомМайнд от компании «Росатом»

Технологии Data Fusion

«Трендсеттер» — Централизованные внедрения ИИ-технологий в ЦАМИ регионов от компании «Цельс»

«Аналитика как сервис» — Платформа совместного конфиденциального обучения Smart Machine: ML Platform от компании «Единый фактор»

Data Fusion в госсекторе

«Цифровая земля» от компании «Роскосмос»

Data Fusion в образовании

AI Transformation как новая образовательная реальность от компании «Норникель»

Кроме основных, награда была вручена в специальной номинации — Гран-при ВТБ:

«Партнерство в области науки и образования» — Образовательная программа для специалистов по анализу данных «Машинное обучение PRO» от Финтех Хаба Банка России

«Бизнес-партнерство в стиле Data Fusion» — «Платформа оценки клиентов — скоринг по номеру телефона» от компании Platforma и «Платформа межбанковского антифрода» от Ассоциации развития финансовых технологий

«CNews при поддержке генерального спонсора банка ВТБ проводит этот конкурс с 2021 года, и каждое награждение становится своего рода срезом развития работы с данными в стране. Если три года назад мы награждали проекты, по сути закладывающие основу для аналитики больших данных и искусственного интеллекта, то сегодня мы вручим награды за яркие кейсы — результаты, достигнутые на заложенном ранее фундаменте», — отметила Александра Кирьянова, главный редактор CNews.

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Data Fusion — ежегодная международная конференция по машинному обучению, анализу данных и технологиям искусственного интеллекта, которая объединяет представителей бизнеса, государства, ученых, экспертов, студентов и энтузиастов для обсуждения прикладных вопросов в области data science. Подход Data Fusion подразумевает объединение данных, слияние алгоритмов машинного обучения, а также синергию процессов для получения принципиально новых возможностей анализа данных.