«Цифра роботикс» запатентовала ПО для управления роботизированными бурстанками

Серверное программное обеспечение для управления флотом роботизированных буровых станков, разработанное компанией «Цифра роботикс» (входит в ГК «Цифра»), зарегистрировано в Роспатенте.

«Эта программа является своего рода верхнеуровневой надстройкой: поэтапно выдает задачи роботизированным бурстанкам и отслеживает, как они выполняются: для каждого роботизированного бурового станка сервер задает индивидуальный план бурения, для каждой машины реализует функции запуска, приостановки и отмены задания. В режиме реального времени отображает подключенные к системе станки, их состояние и планы бурения. Сервер может редактировать набор скважин, последовательность бурения, учитывать известные статические препятствия и даже параметры, отсутствующие в исходном проекте», — отметил генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

Программа определяет границы участка работы для каждого роботизированного бурстанка и полностью планирует деятельность буровых машин: загружает проекты бурения из системы планирования предприятия, обрабатывает команды, поступающие от диспетчера, отображает положение бурстанков, визуализирует уже пробуренные скважины, «говорит» бортовой системе, какую скважину бурить, и сообщает ее параметры, формирует отчеты о работе и предоставляет программный интерфейс для доступа к данным и для управления.

Сервер получает и хранит основные показатели телеметрии бурового станка. Собираемые данные могут быть использованы для самых разных аналитических задач: расчета производительности, определения крепости горных пород.

«Обкатка» ПО проводилась на высокогорном месторождении меди и молибдена в Перу. В марте этого года «Цифра роботикс» запустила роботизированный бурстанок для компании «Хадбей». Система роботизации обеспечивает высокоточное наведение и полностью автономное бурение. Всё это увеличивает скорость бурения, повышает производительность, сокращает простои, минимизирует воздействие негативных факторов на жизнь и здоровье человека. Как следствие – улучшаются финансовые показатели компании-заказчика.

В ближайших планах «Цифры» – регистрация ПО в реестре программного обеспечения Минцифры РФ и применение нового решения на карьерах России.