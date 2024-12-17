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РОСОМЗ Суксунский оптико-механический завод



17.12.2024 Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма 1
10.10.2023 Компания Proteqta выпустила линейку умных касок Atom 4.0 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

РОСОМЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ОТиПБ - Умная каска 46 2
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LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 92 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 1
Умные платформы 1682 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 132 1
Softline Digital Platform - Proteqta - Протекта 7 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Softline - DeskWork 117 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Салин Антон 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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