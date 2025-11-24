«Ростелеком» и «Далур» внедрили систему экологического мониторинга производства

«Ростелеком» совместно с горнодобывающим предприятием «Далур» (входит в Горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом») внедрил в Курганской области решение для автономного мониторинга окружающей среды «Экосистема АТОМ-РТК». Разработка обеспечивает контроль концентрации вредных веществ и параметров окружающей среды на производственных площадках в добывающей отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Экосистема АТОМ-РТК» представляет собой решение, включающее программное обеспечение и комплексы мониторинга российского производителя «КлайматГард». В режиме реального времени система анализирует концентрацию множества химических соединений в воздухе (кислот, щелочей, сульфатов), включая летучие органические соединения, отслеживает радиационный фон и микроклимат, измеряет уровень шума и предоставляет информацию по всем параметрам с объектов «Далура» в едином интерфейсе.

«Далур» ведет добычу урана в Курганской области способом скважинного подземного выщелачивания. Это самый экологически чистый и безопасный способ отработки месторождений: он предусматривает замкнутый цикл, а значит, отходы добывающего производства отсутствуют. Тем не менее, компания постоянно совершенствует работу в сфере экологической безопасности и внедряет в производственный процесс современные цифровые технологии, позволяющие исключить или минимизировать человеческий фактор. Поэтому требовалось решение, которое обеспечит системный и автономный сбор данных без вмешательства и внесения изменений в бизнес-процессы и производственный цикл предприятия, а также гарантирует оперативное реагирование на превышение допустимых значений параметров. Кроме того, аппаратную часть необходимо было сделать максимально компактной, чтобы оборудование можно было установить даже в специфических стесненных условиях производственных площадок «Далура».

Созданная для предприятия «Экосистема АТОМ-РТК» работает автономно и обеспечивает полный функционал анализа всех важных параметров. Малогабаритные устройства, включенные в систему, прошли необходимые испытания и сертификацию как средства измерения. За счет непрерывного мониторинга в реальном времени специалистам «Далура» удалось ускорить реагирование на потенциальные негативные инциденты. Возможность аккумулировать данные позволяет автоматический вести предикативный анализ экологической обстановки на производственных площадках. Также интеграция в существующий производственный цикл без необходимости корректировки бизнес-процессов обеспечила экономию времени и средств. Научное сопровождение проекта обеспечили специалисты Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук.

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома»: «Компании “Далур” было необходимо современное эффективное решение для экологического мониторинга с перспективой тиражирования на других площадках. Объединив экспертизу одного из ведущих игроков атомной отрасли с собственным опытом цифрового интегратора “Ростелеком” разработал систему, которая полностью отвечает отраслевым требованиям и может тиражироваться на производственные площадки и в других регионах. По инициативе заказчика мы уже приступили к дальнейшему развитию этого решения в направлении анализа критических параметров в других средах — в грунте, грунтовых водах и водоемах. При этом мы также будем стремиться сохранить автономность системы и максимальную автоматизацию измерений. Такой подход позволит компании “Далур” расширить применимость системы экологического мониторинга и усовершенствовать моделирование прогнозирования экологической обстановки».

Динис Ежуров, генеральный директор Акционерного общества «Далур»: «Сегодня мы сделали важный шаг вперед в обеспечении экологической безопасности нашего предприятия и региона в целом. Система экологического мониторинга “Экосистема АТОМ-РТК” позволяет получать полную картину состояния окружающей среды в режиме реального времени на наших производственных объектах. Мы понимаем свою ответственность перед обществом и природой и продолжаем активно развивать технологии, направленные на минимизацию воздействия добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Система “Экосистема АТОМ-РТК” станет важным инструментом для принятия своевременных мер по охране природы и здоровья населения. Спасибо нашим партнерам из “Ростелекома” за совместную работу и профессионализм».

Внедрения решения для экологического мониторинга «Экосистема АТОМ-РТК» расширяет сотрудничество «Ростелекома» и «Далура». Ранее компании уже реализовали ряд проектов в области промышленной безопасности.