Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ежуров Динис
СОБЫТИЯ
Ежуров Динис и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10281 2
|Inline Group - Инлайн Груп 101 1
|Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 8 2
|Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 32 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2145 2
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6420 1
|Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 221 1
|Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 1
|Исхизова Александра 90 2
|Манцурова Татьяна 1 1
|Гулянский Игорь 13 1
|Волков Владимир 66 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3164 2
|Россия - РФ - Российская федерация 156092 1
|Россия - УФО - Курганская область 576 1
|Россия - УФО - Тюменская область 1251 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401966, в очереди разбора - 733153.
Создано именных указателей - 186120.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.