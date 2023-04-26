«Ростелеком» в Зауралье протестировал промышленные AR-очки

«Ростелеком» совместно с российской ИТ-компанией «Инлайн груп» провели пилотные испытания отечественной программной платформы в комбинации с промышленными AR-очками. Тесты проводились в действующих полевых условиях на «Далматовском» и «Добровольном» месторождениях горнодобывающего предприятия «Далур» (предприятие госкорпорации «Росатом»). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Основной задачей испытаний было исследование и проверка результативности применения AR-очков на устройствах вспомогательной реальности. Оценивались технические возможности платформы в комбинации с умными очками для постоянного использования сотрудниками «Далура».

При тестировании работник компании надевал AR-очки и получал видеозвонок от проверяющего эксперта. Благодаря встроенной видеокамере тестирующий специалист мог не только видеть все то, что видел сам пользователь очков, но и давать необходимые инструкции. Во время выполнения заданий на AR-очки сотрудника приходили графические и текстовые указания или звуковые подсказки по совершаемым операциям. Работник в режиме реального времени без отвлечения от трудового процесса мог производить фото- и видеофиксацию событий, совершать запись голосовых комментариев, которые в дальнейшем автоматически трансформировались в текстовый отчет о выполненных действиях. Кроме того, при необходимости в сеанс видеосвязи между сотрудником в AR-очках и проверяющим можно было интегрировать дополнительных специалистов (операторов, экспертов или сторонних наблюдателей).

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Государственный сектор и бизнес выбирают "Ростелеком" в качестве цифрового партнера. Наши проекты имеют не только теоретическую основу, но главное — эффективную практическую реализацию. Ранее мы внедрили горнодобывающем предприятии "Далур» комплект "Умная каска», сейчас в стадии тестирования — умные очки. "Ростелеком" заинтересован в достижении кумулятивного эффекта: будь то повышение производительности труда, автоматизация бизнес-процессов или обеспечение необходимого уровня безопасности на производстве. Наш опыт позволяет не только правильно подбирать комплекс решений, но и создавать новые уникальные продукты специально под потребности заказчика».

Татьяна Манцурова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «“Далур” стал первым предприятием в России, где “Ростелеком” протестировал технологии вспомогательной реальности с AR-очками. Система прошла тестирование и готова к промышленному использованию. Пилотные испытания удалось провести благодаря развитой инфраструктуре “Ростелекома” и компетенции сотрудников. Обладая значительным опытом и технологическими возможностями, наша компания готова быть партнером в реализации самых сложных цифровых проектов».

Динис Ежуров, генеральный директор АО «Далур» (предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом»): «Наши объекты находятся на большом расстоянии друг от друга. Сейчас экспертам нет необходимости выезжать на каждую площадку. Контролировать весь процесс можно удаленно. Благодаря платформе вспомогательной реальности в комбинации с AR-очками сотрудники на труднодоступных и отдаленных территориях могут получать необходимые указания, подсказки и советы по решению той или иной ситуации дистанционно. При этом можно направлять инструкции не только голосом, но и виде схем, в том числе с возможностью рисования поверх отправленного изображения. Это очень важный момент в рабочем процессе. Платформа вспомогательной реальности в комбинации с умными очками станет важным дополнением к уже внедренным крупным цифровым проектам на предприятии».

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Игорь Гулянский, директор по инновациям «Инлайн груп» и основатель продукта «Иксар»: «Наш опыт внедрения показывает, что цифровой инструмент в виде AR-очков в связке с платформой “Иксар” может помочь специалисту строго соблюдать регламенты, наладить полную прозрачность процесса, снизить непрофильную нагрузку и предостеречь от неверных действий, сохранив здоровье и жизнь работника».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.