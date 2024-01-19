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AR-очки - в помощь «полевым» сотрудникам АО «Хиагда»

Цифровой инструмент «полевого» сотрудника с элементами дополненной реальности внедрило в работу АО «Хиагда» (предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом»). Об этом CNews сообщили представители АО «Инлайн Груп».

В основе решения лежит ИКСАР - отечественная программная платформа для реализации различных сценариев поддержки работы производственного персонала и, так называемых, «полевых сотрудников» в AR-очках промышленного исполнения.

Данное решение включает в себя множество сквозных цифровых технологий, таких как: технологии работы с данными, технологии виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта и т.д.

Новое оборудование позволяет сотруднику получать графические пошаговые руководства к действию, идентифицировать оборудование по различным меткам, выполняя операции свободными руками, заполнять голосовыми командами контрольные параметры и чек-листы, а также осуществлять фото, видео и аудио фиксацию самого факта проведенных работ. Решение также позволяет переводить в текст аудио сообщения. Это позволяет повысить детализацию итогового отчета о проведенных работах.

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Фото: АО «Инлайн Груп»
AR-очки - в помощь «полевым» сотрудникам АО «Хиагда»

При наличии связи система позволяет осуществлять вызовы в режиме индивидуальной и групповой видеоконференцсвязи (ВКС) с удаленными экспертами. Этот подход позволяет от первого лица видеть ситуацию на месте и своевременно и полно инструктировать производственный персонал, либо осуществлять удаленную инспекцию.

В рамках первой очереди внедрения AR–очков на предприятии задействовано семь служб на производственной площадке в Баунтовском эвенкийском районе и на прирельсовой базе в Забайкальском крае. Настроено 12 сценариев работы для сотрудников. Обучающие семинары прошли более 100 человек.

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«В кратчайшие сроки решение было инсталлировано и настроено в защищенном контуре предприятия. Все данные обрабатываются и хранятся в периметре компании», – сказал первый заместитель генерального директора – главный инженер Евгений Гурулев.

В 2024 г. АО «Хиагда» планирует реализацию второй очереди проекта с расширением количества сценариев применения, а также изучит возможность подключения технологий машинного зрения и искусственного интеллекта.

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АО «Хиагда» снабжает российскую атомную отрасль стратегическим металлом, вносит значительный вклад в обороноспособность и энергобезопасность страны. В настоящее время в сложных климатических условиях вечной мерзлоты Баунтовского эвенкийского района Бурятии в различной стадии ведутся работы на Хиагдинском, Источном и Количканском месторождениях. Предприятие создает новые рабочие места для жителей республики и активно участвует в реализации социальных инициатив и благотворительных акций на территории присутствия.

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