ИИ добывает уран

Ученые Северского технологического института НИЯУ МИФИ разработали не имеющую аналогов систему поддержки принятия решений с искусственным интеллектом для планирования проведения ремонтно-восстановительных работ на технологических скважинах полигонов подземного выщелачивания урана. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

На добывающих предприятиях горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» работают тысячи откачных и закачных скважин, от производительности которых зависят темпы добычи урана. Для поддержания требуемой производительности необходимо регулярное проведение ремонтно-восстановительных работ. Созданный интеллектуальный помощник позволяет с высокой точностью прогнозировать результаты различных видов работ для каждой конкретной скважины на месторождении, позволяя выбирать наиболее эффективные способы. Интеллектуальный помощник работает на основе нейронной сети, обученной на основе данных о десятках тысяч проведённых работ. Интеллектуальная система введена в опытно-промышленную эксплуатацию в АО «Далур», ведущем разработку месторождений, относящихся к Зауральскому ураново-рудному району (Далматовское, Хохловское и Добровольное).

Разработчиками интеллектуальной системы являются сотрудники кафедры Физики СТИ НИЯУ МИФИ: аспирант Александр Березин, доцент, к.ф.-м.н. Андрей Истомин, профессор, д.ф.-м.н. Михаил Носков.

Как пояснил профессор Михаил Носков, предыстория интеллектуального продукта началась еще в 2009 г., когда была создана база данных – электронный двойник производства компании «Далур», куда в ежесуточном режиме поступают все важнейшие параметры скважин. Сегодня благодаря накопившимся десяткам тысяч записей стало возможно обучить на них нейросеть, которая научилась прогнозировать потребность скважин в ремонтно-восстановительных работах и выбирать их оптимальный сценарий. По словам Михаила Носкова, интеллектуальный продукт является уникальным в масштабах мировой уранодобывающей индустрии.

Цифровизация

