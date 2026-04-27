Популярный в России производитель 3D-принтеров запугал программиста судом за полезную и нужную программу. Она радикально упрощает процесс печати

Bambu Lab намеревалась засудить разработчика программы OrcaSlicer-bambulab для простой и быстрой печати 3D-моделей на принтерах компании. Ему пришлось удалить ее из интернета. Сама Bambu Lab требует использовать фирменное приложение Bambu Lab Connect, но это существенно усложняет процесс печати, что очень не нравится владельцам принтеров.

Напрограммировал, упростил – под суд

Китайская компания Bambu Lab решила засудить разработчика свободного ПО OrcaSlicer-bambulab, вдвое упрощающее процесс вывода трехмерной модели на печать на принтерах компании, пишет портал XDA-Developers.

Bambu Lab широко известна в России. В 2026 г. ее 3D-принтеры рекламируют многочисленные блогеры из мира автомобилей, техники и пр.

Автор проекта OrcaSlicer-bambulab – Павел Ярчак (Paweł Jarczak). Он выложил утилиту на GitHub, чем и навлек на себя гнев Bambu Lab – она обвинила его в реверс-инжиниринге и пригрозила судом. Павел не стал доводить до этого и удалил репозиторий программы из своего профиля на GitHub. К моменту выпуска материала скачать ее было нельзя.

Идея Ярчака заключалась в принудительном упрощении процесса печати, который компания Bambu Lab, если судить по комментариям в интернете, намеренно усложнила. До января 2025 г. выводить 3D-модели на печать можно было напрямую из популярной среди моделлеров программы OrcaSlicer. Однако с января 2025 г. это больше не работает – Bambu Lab заставляет всех пользоваться фирменной утилитой Bambu Lab Connect для печати.

Albert Stoynov / Unsplash По всему выходит, Bambu Lab хотела засудить Ярчака за использование открытого ПО

То есть готовый файл для печати теперь нужно сначала отправлять из OrcaSlicer в Bambu Lab Connect, и лишь оттуда он будет направлен непосредственно на печать в 3D-принтер. Таким образом, в этой связке появилось дополнительное приложение, вопросом о необходимости которого задаются многие пользователи.

Идея и реализация

Программа Ярчака OrcaSlicer-bambulab предназначалась для избавления от необходимости использовать Bambu Lab Connect. Она представляет собой форк проекта OrcaSlicer, который виртуально «нарезает» 3D-модели на двумерные горизонтальные слои для удобства печати на 3D-принтере. А OrcaSlicer – это форк пакета Bambu Studio. Все они бесплатны и распространяются под лицензией AGPLv3.

До появления OrcaSlicer-bambulab владельцы принтеров Bambu Lab стояли перед выбором – или не обновлять прошивку своего принтера, чтобы он не требовал установки Bambu Lab Connect, или установить свежее ПО и смириться с необходимостью установки дополнительного ПО. Проект OrcaSlicer-bambulab решил эту проблему в два счета.

Мы ничего не будем объяснять

Пользу OrcaSlicer-bambulab оценили многие владельцы принтеров Bambu Lab, но только не сама Bambu Lab. Она пригрозила Ярчаку иском, в котором хотела обвинить его в реверс-инжиниринге, обходе механизмов авторизации, маскировке своего ПО под Bambu Studio, а также нескольких в других «прегрешениях».

Сам Ярчак с обвинениями в свой адрес не согласен и считает их беспочвенными. По его словам, он ничего не нарушил – да, он использовал компоненты из репозитория Bambu Studio, но они распространяются свободно и открыто, под лицензией AGPLv3, притом распространяются самой Bambu Lab.

Ярчак попробовал запросить у Bambu Lab объяснение юридическое обоснование ее претензии, но так и не дождался ответа. Также он хотел получить от компании список пунктов лицензии, которые он нарушил, но и тут тишина. Вместо этого град угроз судом лишь усилился, пишет XDA Developers.

На этом этапе Ярчак сдался. Не желая доводить дело до суда, он удалил приложение OrcaSlicer-bambulab из своего профиля на GitHub.

Реакция сообщества

К моменту выхода материала Bambu Lab ничего не комментировала.

Многие владельцы принтеров Bambu Lab остались недовольны исходом событий и тем, как компания поступила с Ярчаком, запугав его и вынудив удалить дистрибутив OrcaSlicer-bambulab. На Reddit создана отдельная ветка, позволяющая пользователям высказаться на этот счет.

Пользователи негодуют

Среди прочих комментариев есть несколько указаний на то, что Bambu Lab использует в своих утилитах открытые наработки, но запрещает другим делать то же самое. Нашлись и те, кто сравнил ее с японской компанией Nintendo.

Nintendo – это разработчик игровых приставок. Компания очень пристально следит за тем, что происходит в игровом сообществе и топит в исках всех, кто хоть как-то, по ее мнению, переходит ей дорогу. Особенно активно она уничтожает в суде создателей эмуляторов – программ, позволяющих запускать игры со старых консолей Nintendo на компьютерах и смартфонах.