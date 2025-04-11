Word и Excel тотально поломались после обновления. Починить их под силу не каждому

«Сюрприз» от Microsoft

Пользователи офисного пакета Microsoft Office 2016 испытывают сложности с приложениями, входящими в его состав, после установки последнего обновления в Windows 10 и Windows 11, пишет Windows Latest.

Обновление безопасности KB5002700 для Office 2016, выпущенное Microsoft 8 апреля 2025 г., нарушает работу текстового процессора Word, редактора таблиц Excel и почтового клиента Outlook. Проблема обсуждается администраторами и пользователями на Reddit и в социальной сети X (ранее Twitter).

Как отмечает издание, Word и Excel после применения свежего патча в некоторых случаях могут экстренно завершать свою работу сразу же после попытки запуска, не успев даже вывести на экран начальную заставку. Пользователями такое поведение приложений воспринимается как «отказ запускаться».

Зафиксированы случаи, когда процедура запуска Word и Excel заканчивается успехом, однако при попытке создания нового документа или таблицы, как и в предыдущем сценарии, происходит аварийное завершение приложения.

Microsoft Office в Windows совсем скоро начнет запускаться быстрее

Что касается Outlook, то с ним проблемы в основном затрагивают встроенный в приложение календарь – при его открытии происходит «падение» приложения.

Пользователи отдельных конфигураций Office могут испытать как все перечисленные выше проблемы сразу, так и исключительно затрагивающие Word с Excel.

Office 2016 сохраняет актуальность, но это ненадолго

Office 2016 – версия офисного пакета Microsoft, пришедшая на смену Office 2013 в сентябре 2015 г. Преемником Office 2016 стал Office 2019, в сентябре 2018 г.

Оплачивая Office 2016, пользователь приобретал «вечную» лицензию. Набор офисных приложений действительно не прекратит работать даже после завершения периода поддержки, которое намечено на октябрь 2025 г., но перестанет получать какие-либо обновления. Одновременно с Office 2016 Microsoft также прекратит поддержку Office 2019 и операционной системы Windows 10.

Тем не менее, несмотря на стремительное приближения конца жизненного цикла этих программных продуктов, далеко не все организации и частные пользователи торопятся с переходом на их более свежие версии. К примеру, согласно данным StatCounter, по состоянию на конец марта 2025 г. доля Windows 10 в общей массе Windows-машин по всему миру составляла 54,23%, тогда как новейшая Windows 11 могла похвастаться лишь 42,66%.

С серьезными проблемами Office временами сталкиваются не только обладатели «вечных» лицензий, но и подписчики облачной версии продукта – Microsoft (Office) 365, которая содержит все последние новшества. Так, в декабре 2024 г. приложения из состава Office 365 произвольно и, на первый взгляд, без причины самостоятельно деактивировались, хотя подписка на облачный сервис Microsoft все еще продолжала действовать.

Исправление готово

10 апреля 2025 г. Microsoft подтвердила факт наличия проблем в работе Office 2016 и выпустила корректирующий патч KB5002623. Его установка через «Центр обновления Windows», в отличие от проблемного KB5002700, недоступна. Загружать и применять обновление, поставляемого в виде исполняемого (.exe) файла размером 3,4 МБ, необходимо вручную, через «Центр загрузки Microsoft» (Microsoft Download Center).

Microsoft в соответствующей статье на портале поддержки подчеркивает, что одного KB5002623 для возращения Office 2016 к нормально работе недостаточно – KB5002700, установка которого и привела к возникновению проблем с офисным пакетом, также должен присутствовать в системе.

До появления официального исправления пользователи Сети коллективными усилиями сумели найти временное решение проблемы, которое позволило вернуться к работе с Office без промедления.

Так, в случае с Outlook на Reddit был предложен простой способ, избавляющий почтовый клиент от «падений». Оказалось, что для этого достаточно перейти в раздел «Календарь» через меню Outlook «Файл»->«Параметры» и снять флажок с пункта «Показывать прогноз погоды в календаре» в подразделе «Погода».

Некоторым пользователям побороть сбои Word помогло отключение дополнения Adobe PDF Maker COM, для чего требуется запустить текстовый редактор в безопасном режиме и запретить ему использовать дополнение.

В числе рекомендаций было и банальное удаление KB5002700, но на практике избавиться от обновления безопасности Office не так просто, как от накопительного обновления Windows. Такие апдейты не фиксируются в «Журнале обновлений» «Центра обновлений», поэтому удалить их парой кликов мыши не получится.

Windows Latest опубликовал руководство по удалению этого апдейта, которое состоит из 11 пунктов и предусматривает извлечение идентификатора GUID из системного реестра Windows, загрузку и распаковку KB2002700 с сайта Microsoft с последующим запуском установщика msiexec.exe с набором параметров из командной строки и перезагрузкой системы.