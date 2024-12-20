У пользователей Microsoft Office массово «слетает» активация. Виноваты баги и админы

Microsoft Office теряет активацию

Пользователи пакета Microsoft Office 365 столкнулись с необычной проблемой. Входящие в его состав приложения неожиданно теряют статус активированных и требуют от пользователя повторного прохождения процедуры, пишет Bleeping Computer.

Внезапное сообщение «Продукт деактивирован» (“Product Deactivated”) получают пользователи программ Excel, Word, Outlook и Power Point для Microsoft 365. Оно может отображается в окне работающего приложения, прямо под панелью инструментов, а также в отдельном всплывающем окне. В обоих случаях, помимо информации о том, что ПО является неактивированным, офисные приложения указывают дату, после которой они перестанут работать даже в демонстрационном режиме, а также предлагают провести повторную активацию продукта.

Жалобы на проблему можно обнаружить на Reddit и форуме сообщества пользователей продуктов Microsoft. Судя по датам написания отдельных сообщений, с ней сталкиваются по крайней мере с июля 2024 г.

Salvatore De Lellis / Pexels У пользователей Microsoft Office «слетает» активация

Microsoft известно о проблеме. Специалисты компании заняты поиском ее корней, следует из обновленной 19 декабря 2024 г. статьи, опубликованной на портале поддержки Microsoft. В ней разработчики также призывают пользователей, столкнувшихся с внезапной деактивацией Microsoft 365, передать компании диагностическую информацию через специалистов поддержки.

Ошибку вызывают действия администраторов

В Microsoft отмечают, что спровоцировать возникновения ошибки могут манипуляции администратора при централизованном формате управления лицензиями пользователей на продукты экосистемы Microsoft 365.

Например, к временной деактивации, согласно предположениям специалистов Microsoft, способно приводить перемещение пользователя из одной группы лицензий в другую, изменение состава группы (удаление имеющихся или добавление новых пользователей), отключение опции «Последняя версия настольных приложений» (Latest Version of Desktop) администратором в настройках подписки.

Стоит отметить, что такие операции при нормальном функционировании сервиса к подобным последствиям приводить не должны.

Простое решение, которое может не сработать

До устранения причин возникновения проблемы в Microsoft предлагают воспользоваться простым способом ее обхода. В компании утверждают, что нажатие кнопки «Активировать повторно» (“Reactivate”) и повторный вход в учетную запись Microsoft 365 позволяют избавиться от назойливого сообщения и предотвратить превращение офисных приложений через некоторое время в неработоспособные.

В качестве альтернативы пользователь может выйти из своего аккаунта во всех приложениях Office 365, закрыть их, затем перезапустить и вновь войти в сервис.

Если же ни один из предложенных способов не помог, в Microsoft советуют администраторам проверить, не истек ли период действия подписки на сервисы Microsoft 365.

Сервисы Microsoft стабильностью не радуют

25 ноября 2024 г. многие офисные работники по всему миру столкнулись с проблемами в работе Microsoft 365. При открытии электронной почты в классическом Outlook можно было прочесть сообщение «Ваш запрос не может быть выполнен прямо сейчас». Пользователи жаловались на проблемы, связанные с отправкой и сохранением электронной почты, а также с поиском писем.

Обновленный Outlook, который Microsoft включила в состав Windows на замену приложения «Почта» и «Календарь» тоже временами демонстрирует нестабильную работу. В декабре 2024 г. CNews писал, что программа не позволяла пользователям получить доступ к содержимому собственной переписки, упорно требуя войти в почтовую учетную запись.