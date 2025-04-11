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Microsoft Download Center
|11.04.2025
|Word и Excel тотально поломались после обновления. Починить их под силу не каждому 1
|23.09.2014
|Вышли патчи Windows для перехода на «зимнее время». Пользователи XP и пираты их не получат 1
|19.03.2009
|Microsoft выпустит Internet Explorer 8 сегодня 1
|19.03.2009
|Microsoft выпустил Internet Explorer 8 1
|16.04.2008
|Microsoft выпуcтила Windows Vista SP1 на русском языке 1
|08.08.2005
|Microsoft готовит пакет обновлений Windows 1
|01.08.2005
|Windows: хакеры взломали защиту от пиратов 1
|27.07.2005
|Microsoft выявит всех нелегальных пользователей 1
|26.07.2005
|Microsoft вводит обязательную проверку Windows 1
Microsoft Download Center и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24767 8
|NSS Labs 31 2
|Google LLC 11897 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
|Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 1
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