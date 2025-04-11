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Microsoft Download Center



11.04.2025 Word и Excel тотально поломались после обновления. Починить их под силу не каждому 1
23.09.2014 Вышли патчи Windows для перехода на «зимнее время». Пользователи XP и пираты их не получат 1
19.03.2009 Microsoft выпустит Internet Explorer 8 сегодня 1
19.03.2009 Microsoft выпустил Internet Explorer 8 1
16.04.2008 Microsoft выпуcтила Windows Vista SP1 на русском языке 1
08.08.2005 Microsoft готовит пакет обновлений Windows 1
01.08.2005 Windows: хакеры взломали защиту от пиратов 1
27.07.2005 Microsoft выявит всех нелегальных пользователей 1
26.07.2005 Microsoft вводит обязательную проверку Windows 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Microsoft Download Center и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24767 8
NSS Labs 31 2
Google LLC 11897 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2453 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2594 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6319 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25775 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9317 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12874 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28442 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16286 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2258 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30243 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11303 1
Script - Скрипт 508 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11602 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1997 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 421 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1499 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 999 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 401 6
Microsoft Windows 15826 5
Microsoft WGA - Microsoft Windows Genuine Advantage 40 3
Microsoft Edge - браузер 1998 3
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 29 2
Google Chrome - браузер 1577 2
Apple Safari - браузер 859 2
Mozilla Firefox - браузер 1893 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 2
Microsoft ActiveX 151 2
Microsoft Windows XP Home 196 2
Microsoft Windows XP Professional 235 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1772 2
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Windows XP 2406 1
Microsoft Windows 7 1984 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4615 1
Microsoft MSRT - Malicious Software Removal Tool 25 1
Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool 11 1
Microsoft Windows InPrivate 13 1
Microsoft Windows Embedded 198 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Microsoft Windows Server 2012 198 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 793 1
Microsoft SmartScreen 43 1
Lazar David - Лазар Дэвид 6 2
Куцько Андрей 3 1
Маркович Александр 3 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Франция - Французская Республика 7885 1
Испания - Королевство 3730 1
Беларусь - Белоруссия 5774 1
Япония 13338 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 955 1
Россия - ДФО - Магаданская область 432 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 836 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 592 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 397 1
Россия - СФО - Кемеровская область 923 1
Германия - Федеративная Республика 12749 1
Россия - ПФО - Самарская область 1356 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4730 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1759 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11062 1
Английский язык 6709 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5616 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2867 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13886 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2467 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352573, в очереди разбора - 759373.
Создано именных указателей - 172889.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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