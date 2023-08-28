Windows 11 не смогла «убить» российский WinRAR. Ее встроенный архиватор работает с архивами в разы хуже «родных» приложений

Windows 11 тратит на распаковку архивов в разы больше времени, чем WinRAR, 7Zip и другие сторонние архиваторы. Поддержка архивов RAR, 7Z и пр. появилась летом 2023 г. в тестовой сборке Windows и будет интегрирована в готовое обновление 23Н2 осенью 2023 г., но с такой скоростью работы пользователи едва ли откажутся от использования того же WinRAR, чтобы не тратить впустую свое время.

Новая неудача Microsoft

Поддержка архивов RAR и 7Z в Windows 11, широко разрекламированная Microsoft и профильными порталами, на деле оказалась бесполезной для тех, кто ценит свое время. Как пишет Neowin, распаковка архивов средствами Windows происходит в разы медленнее в сравнении со специализированным ПО.

Впервые о том, что Microsoft собирается добавить в Windows 11 поддержку RAR, 7Z и ряда других форматов архивов, стало известно весной 2023 г. Позже появилось сначала подтверждение этой информации, а следом за ним – и тестовая сборка Windows с соответствующими функциями. До этого Windows десятилетиями, как минимум с Windows XP 2001 года выпуска, умела работать только с ZIP-архивами.

Фото: Microsoft Бороться со сторонними программами у Microsoft если и получается, то крайне редко и не в случае с WinRAR

На момент выхода материала поддержка новых (для Microsoft) форматов архивов по-прежнему была доступна в бета-релизах Windows 11 – пользователи могут получить ее с выходом обновления 23Н2, которое ожидается осенью 2023 г.

Два тестовых стенда

Эксперты Neowin решили проверить, насколько хорошо Windows 11 справляется даже не с архивацией файлов, а с их распаковкой – процедурой, которая проходит сравнительно быстро на современных компьютерах, даже если архивы весят десятки гигабайт. Для теста использовались два ПК с совершенно разным «железом» – внутри первого (настольный ПК) стоит старенький CPU AMD Ryzen 5 2600, но с 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и современной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 и SSD Samsung 980 на 500 ГБ. Второй испытуемый – ноутбук на процессоре Intel Core i3-1125G4, с 16 ГБ DDR4-3200 и твердотельным накопителем NVMe емкостью 500 ГБ, но без дискретной графики.

Фото: Neowin Превосходство сторонних приложений над архиватором Windows более чем очевидно

В эксперименте участвовали Windows 11 с обновлением, добавляющим поддержку архивов, а также всемирно программы-архиваторы – оригинальный WinRAR и NanaZIP, представляющая собой форк утилиты 7Zip. WinRAR – это один из самых известных архиваторов в современном мире, поддерживающий множество форматов архивов. Программу разработал российский программист Евгений Рошал, релиз первой версии состоялся более 28 лет назад – в апреле 1995 г. Спустя 25 лет глобальная аудитория WinRAR, по заявлениям разработчиков, перевалила за 500 млн человек. Интерфейс архиватора переведен на более чем 50 языков.

Сплошное расстройство для Microsoft

На настольном ПК на распаковку 24-гигабайтного архива в формате 7Z Windows 11 потратила 501 секунду или больше восьми минут – целую вечность, будто внутри системного блока стоит древнейшее «железо», пережившее смену тысячелетий. Конкуренты ОС Microsoft справились с той же задачей примерно за минуту, то есть в восемь раз быстрее.

С архивом RAR такого же объема сложилась схожая ситуация – Windows 11 снова пришла последней, но отставание все же сократила. И лишь TAR-файлами ОС справляется на уровне NanaZIP и немного лучше, чем WinRAR.

Фото: Neowin Проблема именно программная - на разном «железе» софт демонстрирует одинаковые результаты

Почти идентичные результаты экспериментаторы получили и на ноутбуке. С 7Z и RAR Windows 11 справилась из рук вон плохо, но с TAR показала весьма достойный результат.

Чего и следовало ожидать

Интеграция поддержки современных стандартов архивов в Windows 11 позволит пользователям не скачивать стороннее ПО для работы с ним после чистой установки системы – распаковать их можно будет средствами самой ОС. Но, как это часто бывает со штатными программами Microsoft, софт от других разработчиков справляется со своими задачами лучше, а в случае с архивами – еще и намного быстрее.

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Лучше всего эту ситуацию иллюстрирует браузер Internet Explorer, настолько неконкурентоспособный, что миллиарды людей по всей планете десятилетиями использовали его только лишь для скачивания Opera, Firefox, Chrome или другого обозревателя. IE был штатным браузером вплоть до выхода Windows 10 в июле 2015 г., когда появился Edge, но был окончательно «похоронен» лишь летом 2022 г. Однако отношение пользователей к IE и передалось и Edge – его доля за восемь лет едва превысила 5,1% на мировом рынке и 3,6% в России (StatCounter, июль 2023 г.).

То же касается «Блокнота», который осовременился лишь с релизом Windows 11 в октябре 2021 г. – его годами заменяют на бесплатные аналоги, например, на Notepad++. Microsoft, судя по всему, и сама понимает, что входящий в состав Windows 11 софт для большинства пользователей – не более чем мусор, занимающий место на системном диске. Вероятно, по этой причине в конце лета 2023 г. она выпустила апдейт, разрешающий удалять почти все предустановленные приложения – раньше это можно было сделать при помощи специальных сторонних утилит.