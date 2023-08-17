Microsoft расщедрилась не на шутку. Пользователям впервые разрешают удалять из Windows десятки бесполезных приложений

Очередное обновление Windows 11 привнесло в систему возможность удаления предустановленных мини-программ, которыми мало кто пользуется. Это «Люди», «Фото», Удаленный рабочий стол» и им подобные – всего их несколько десятков, включая условно полезные – например, «Блокнот», который быстро очищает любой текст от форматирования. Браузера Edge это не касается – Microsoft не оставляет попытки навязать его всему миру, хотя у нее это и не получается.

Масштабная уборка в Windows

Корпорация Microsoft разрешила пользователям Windows 11 удалять почти все предустановленные приложения, многие из которых годами ждут, пока пользователь вспомнит об их существовании. Как пишет портал Neowin, возможность избавиться от штатных программ, занимающих место на диске, появилась в сборке 25931 для бета-тестеров. У россиян доступа к тестированию Windows нет, но если подделать IP-адрес, то скачать требуемый апдейт будет можно. Главное – не перепутать его с патчем для антивируса Windows Defender, мешающим взламывать и искусственно активировать Windows.

В Windows 11, обновленной до версии 25931, каждый сможет удалить программы «Фото» (Photos), «Люди» (People) и «Удаленный рабочий стол» (Remote Desktop), притом сделать это можно будет в два клика через приложение «Параметры» – штатный софт можно найти в списке всех предустановленных программ и удалить, нажав на кнопку в виде трех вертикально расположенных точек. Для сравнения, в стабильном релизе Windows 11 22H2 с индексом 22621.1105 удалить приложение «Люди» без сторонних инструментов не представляется возможным.

Все больше и больше «мусора»

Microsoft постепенно пополняет список предустановленных программ, от которых пользователь может избавиться, не прибегая к советам и хитростям из интернета и специализированному ПО. Установка сборки 25931 позволит раз и навсегда (другими словами, до следующей переустановки системы) избавиться в общей сложности от нескольких десятков утилит.

Фото: Microsoft Коллекция ненужного большинству ПО Microsoft встречает всех прямо в стартовом меню

Активная кнопка «Удалить» появится рядом с приложениями «Блокнот», «Быстрая помощь» «Диктофон», «Календарь», «Калькулятор», «Камера», «Карты», «Медиаплеер», «Новости», «Погода», «Почта», «Семья», «Советы», «Терминал», «Фильмы и ТВ», Часы, Cortana, Paint, To Do и пр.

Некоторые из них, впрочем, Microsoft удалит самостоятельно при одном из следующих обновлений Windows. Например, летом 2023 г. стало известно о готовности корпорации уничтожить приложения «Календарь» и «Почта» и заменить их на почтовый клиент Outlook, даже против воли пользователей. Голосовой помощник Cortana, оказавшийся невостребованным широкими массами, Microsoft уже удалила из Windows 11 – апдейт, вычищающий его из системы, вышел в начале августа 2023 г.

Логика вышла из чата

Политика Microsoft по отношению к возможности удалять перечисленные предустановленные приложения не вяжется с ее перманентным стремлением заставить пользователей работать только в ее программах. Разрешая избавляться от мини-ПО, она постоянно пытается навязать всем свой браузер Edge.

Фото: Neowin Удаление мусорного ПО из Windows еще никогда не было столь быстрым и удобным

Edge – это замена окончательно устаревшему Internet Explorer, который сама Microsoft признала небезопасным. Он появился в 2015 г. с релизом Windows 10 и поначалу работал на собственном движке, но весной 2019 г. превратился в очередной клон Google Chrome. С другой стороны, сам Chrome иногда копирует у Edge его функции.

Microsoft очень агрессивно продвигает Edge, на что пользователи непрерывно жалуются в течение всех последних восьми лет. Результат – всего-навсего 5,13% на мировом рынке браузеров и 3,61% на рынке российском (StatCounter, июль 2023 г.).

В относительно старых сборках Windows трюк с удалением предустановленного ПО работает не всегда

По сути, для большинства пользователей Edge, как и в свое время Internet Explorer – это удобное средство для скачивания Chrome, Firefox, Opera и других браузеров. Но выкорчевать его из Windows 11 не так просто, как может показаться, особенно в самых новых сборках. И даже если полностью удалить его из системы, он может самопроизвольно появиться в ней вновь, несмотря на принудительно отключенные обновления, как произошло с одним из сотрудников редакции CNews. Он удалил Edge сразу после чистой установки Windows 11 в конце декабря 2022 г., а в середине августа 2023 г. обнаружил невесть откуда появившуюся папку с уже установленным и внедренным в систему Edge. Единственное, что не успел сделать этот браузер перед тем, как быть удаленным повторно – установить себя в качестве обозревателя по умолчанию.

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