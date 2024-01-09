В новый год с новыми ценами. Оперативная память дорожает бешеными темпами. Опрос

Первая четверть 2024 г. ознаменуется более чем 20-процентным ростом цен на модули оперативной памяти. Эти чипы будут дорожать быстрее других видов памяти, притом вне зависимости от стандарта – и DDR4, и более современный DDR5 будут расти в цене очень быстро.

Приготовиться к повышению

По итогам I квартала 2024 г. (1 января – 31 марта) цены на модули оперативной памяти вырастут в среднем на 13-18%, согласно прогнозам аналитической компании TrendForce. Притом в мобильном сегменте рост цен будет заметен еще сильнее – чипы ОЗУ для портативных устройств станут дороже на 18-23% год к году.

Удорожание чипов памяти – принудительное в данном случае. Оно вызвано искусственным дефицитом, который успешно создали сами производители – во второй половине 2023 г. они сократили объемы производства, чтобы опустошить свои склады и поднять цены на свою продукцию, которые падали на протяжении нескольких лет.

В числе тех, кто ответственен за происходящее – корейская компания Samsung. Она раньше многих конкурентов уменьшила объемы выпуска микросхем памяти.

Переплата за старое и новое

Цены растут и будут расти как на современные, так и на постепенно устаревающие стандарты оперативной памяти. Согласно информации TrendForce, по итогам IV квартала 2023 г. (1 октября – 31 декабря) в компьютерном сегменте RAM стандарта DDR5 выросла в среднем на 10-15% год к году. Более старые планки DDR4 стали дороже на 8-13%. По прогнозам, модули и DDR4, и DDR5 по итогам первой четверти 2024 г. станут на 10-15% менее доступными.

Фото: bublikhaus / FreePik Растут цены на модули памяти - дорожают и конечные продукты

В серверном сегменте рост цен в конце 2023 г. был не столь значительным – 5-10% для DDR5 и 0-5% для DDR4. Однако и здесь прогнозируется удорожание на 10-15% в течение ближайших трех месяцев.

Мобильная память DRAM в IV квартале 2023 г. стала дороже на 18-23%. Такой же рост цен эксперты TrendForce прогнозируют на начало 2024 г.

Спрос на память DDR4 в обозримом будущем не ослабнет, уверены эксперты. Этот стандарт уже не пользуется популярностью в серверах, компьютерах, ноутбуках и мобильных устройствах, но по-прежнему очень востребован в умных телевизорах, ТВ-приставках и других домашних устройствах, где активно вытесняет морально устаревшую DDR3.

Видеокарты тоже подорожают

Рост цен на модули памяти неизбежно повлечет за собой удорожание готовых изделий, в которых она применяется. В сегменте видеоускорителей ожидаются аналогичные изменения, поскольку используемые в них модули памяти тоже не станут дешевле.

Так, самая востребованная сейчас память стандарта GDDR6, используемая в подавляющем большинстве современных видеокарт (кое-где еще встречается GDDR5, но это редкость), в I квартале 2024 г. подорожает на 10-15% считают в TrendForce. В конце 2023 г. рост ее цен не был столь стремительным, остановившись на отметке в 13%.

Сегмент потребительской электроники (смарт-ТВ, умная бытовая техника и пр.), подорожание памяти DRAM тоже зацепит. В конце 2023 г. она выросла в цене на 10-15%, а по итогам I квартала 2024 г. ей предсказан рост на 10-15%.

Притом это касается только DDR4 – потребительские устройства еще не начали переходить на DDR5. Но и древняя по современным меркам DDR3 не останется в стороне и тоже станет менее доступной, притом сразу на 8-13%.

Шанс для Китая

Попытки крупнейших вендоров памяти сократить производство могут повлечь за собой не только рост цен на их продукцию. По мнению аналитиков портала Tom’s Hardware, из-за этого может произойти передел рынка.

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Побороть искусственный дефицит модулей DRAM, созданный крупными поставщиками памяти, вполне могут китайские производители, если увидят в происходящем на рынке возможности для себя. Однако, похоже, в их планы на ближайшее будущее это не входит.



