Раньше было лучше? Microsoft продлила поддержку Windows 10 на целый год – никто не хочет переходить на Windows 11

Microsoft хотела закрыть платную поддержку Windows 10 в конце 2026 г., но внезапно передумала и продлила ее еще на год. Система уже не первой свежести, она вышла в 2015 г. и в 2021 г. была заменена на Windows 11, которая понравилась далеко не всем. Бесплатные апдейты для Windows 10 не выходят с октября 2025 г.

Windows 10 продлили «жизнь»

Софтверный гигант Microsoft без предупреждения продлил выпуск обновлений для Windows 10 на целый год, пишет профильный портал Windows Latest. Система считается устаревшей, так как вышла в 2015 г., а в 2021 г. ей на смену пришла Windows 11. Однако пользователи весьма неохотно переходили и переходят на Windows 11, что и вынудило Microsoft продлить поддержку Windows 10.

Важно подчеркнуть – речь исключительно о платных апдейтах, которые впервые в истории Microsoft доступны не только для бизнес-клиентов корпорации, но и для обычных пользователей. Бесплатная поддержка Windows 10, как сообщал CNews, прекратилась в середине октября 2025 г.

Многие пользователи считают Windows 10 самой лучшей системой Microsoft, вышедшей за последние 16 лет. Она пришла на смену откровенно неудачным Windows 8 и 8.1, которые возненавидел весь мир за их неудобный интерфейс, а в пятилетней Windows 11 многие видят лишь переусложненную Windows 10.

Когда все закончится

Первоначально предполагалось, что платная поддержка Windows 10 прекратится в октябре 2026 г. Она в целом создавалась для того, чтобы корпоративные клиенты могли подготовить парки своих ПК для перехода на новую Windows 11, а также найти деньги на лицензии. Позже опцию было решено предоставить и частным пользователям.

microsoft Windows 10

Отныне поддержка продлена до 12 октября 2027 г. К тому же пока существует вероятность, что в будущем ее продлят еще на некоторое время – Microsoft ничего не говорит на этот счет.

Почему именно сейчас

К моменту выхода материала Microsoft никак не комментировала свое решение о продлении поддержки Windows 10. Потенциальных причин тому может быть несколько, и одна из основных – кризис на рынке ПК.

Из-за дефицита оперативной памяти, процессоров, видеокарт и SSD на почве роста нейросетей все комплектующие сильно подорожали, вследствие чего выросли цены на компьютеры и ноутбуки. Как итог, их стали меньше покупать.

В то же время установить Windows 11 на старые компьютеры не так-то просто – часто драйверов под нее нет, да и сама Microsoft всячески препятствует этому. В результате пользователям приходится пользоваться Windows 10 или более старыми версиями Windows.

Также многие сознательно не хотят переходить на Windows 11 – эта система потребляет намного больше ресурсов, не предлагая при этом почти ничего нового в плане возможностей по сравнению с Windows 10.

Более того, у Windows 11 масса недостатков по сравнению с предшественницей. Это и неудобный многим «Пуск», нелогичное контекстное меню. Microsoft пытается решить эти проблемы годами, но в итоге приходится или оставаться на Windows 10, или использовать сторонний софт для кастомизации Windows 11.

Также причиной нежелания пользователей переходить на Windows 11 может быть и то, что системе нужно вдвое больше оперативной памяти, нежели Windows 10, а она сейчас в большом дефиците.

Выбор без выбора

Windows 11 – это сейчас единственная альтернатива Windows 10 в сегменте пользовательских ОС Microsoft. Все другие системы давно устарели, а Windows 12, вокруг которой ходит так много слухов, к моменту выхода материала даже не была анонсирована.

Для сравнения, премьера Windows 11 состоялась, когда Windows 10 было около шести лет. Сейчас самой Windows 11 уже пять лет – ее показали в конце июня 2021 г.

Тем, кто не хочет переходить на Windows 11, остается выбирать между переходом на Linux, покупкой Mac с операционной системой Apple macOS или остаться на Windows 10 и более старой ОС Microsoft.