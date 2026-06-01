Microsoft отказалась показывать Windows 12. В обозримой перспективе новой Windows не будет

Microsoft не станет показывать Windows 12 в ближайшее время. Степень готовности системы неизвестна, как и точные причины отказа от ее анонса. Это может быть связано с Windows 11, которая вышла меньше пяти лет назад, и она пока установлена не на всех персональных компьютерах.

Ждали и не дождались

Корпорация Microsoft решила повременить с мировой премьерой своей новой операционной системы Windows 12. Как пишет профильный портал Windows Latest, об этом заявил нынешний руководитель подразделения по разработке Windows Паван Давулури (Pavan Davuluri).

С таким заявлением Давулури вышел на фоне все нарастающего количества слухов, что Windows 12 обязательно покажут на грядущей конференции Microsoft Build 2026 – она пройдет 2 и 3 июня 2026 г.

На потенциальную скорую премьеру Windows 12 косвенно указывал и тот факт, что анонс Windows 11 тоже состоялся в июне, хотя и пятью годами ранее, в 2021 г. Но Давулури лишил пользователей надежды на скорое знакомство с новой ОС Microsoft.

Информация о работе Microsoft над новой системой на замену Windows 11 впервые появилась спустя всего полтора года с момента ее релиза в октябре 2021 г. В частности, в марте 2023 г. стало известно, что Microsoft намерена адаптировать под свою ОС визуальный стиль основного конкурирующего продукта – macOS компании Apple.

В начале декабря 2023 г. возникли сведения, что Windows 12 выйдет летом 2024 г. Однако этого так и не случилось, и вместо полноценной ОС Microsoft осенью 2024 г. выкатила провальное обновление для Windows 11 с индексом 24H2.

С релизом новой Windows Microsoft, по-видимому, повременит

В марте 2026 г. CNews писал, что Windows 12 может быть целиком основана на искусственном интеллекте. Microsoft пока не отрицает и не опровергает это, но пользователей откровенно бесят любые вкрапления ИИ в нынешней Windows 11 – настолько сильно, что они готовы на все, лишь бы избавиться от них.

Акцент на «железе»

Вместо разработки Windows 12 Microsoft, похоже, сосредоточилась на «масштабном изменении аппаратной парадигмы» (massive hardware paradigm shift), пишет Windows Latest. Предположительно, Microsoft организует трехсторонний альянс, чтобы разрушить традиционную монополию x86 в сегменте Windows-ПК и обеспечить работу современных требовательных к «железу» игр и искусственного интеллекта на архитектуре ARM.

Как известно, все современные настольные версии Windows умеют работать лишь на очень скудном количестве процессоров с архитектурой ARM. Вероятно, Microsoft собирается изменить это в обозримой перспективе, но, похоже, изменения затронут только Windows 11 -Windows 10 и более старые версии ОС давно не получают бесплатные функциональные обновления.

Альянс, по данным Windows Latest, включает, помимо Microsoft, крупнейшего в мире разработчика графических чипов в лице американской компании Nvidia, и одного из крупнейших разработчиков мобильных процессоров на базе ARM – тайваньскую MediaTek.

Какова роль Microsoft

В новом альянсе Microsoft может предоставить не только программную платформу в лице Windows 11, но и аппаратную. У нее есть собственная линейка компьютеров Surface и, похоже, отвечающее за их разработку подразделение софтверного гиганта готовит специальное устройство, которое станет основной платформой для нового чипсета N1 или N1X от Nvidia.

По информации портала VideoCardz, MediaTek и Nvidia совместными усилиями разработали специальный ARM-процессор. В его составе 20 вычислительных ядер (по 10 высокопроизводительных и энергоэффективных), а также встроенная графика на архитектуре Blackwell с 6144 ядрами CUDA. По предварительным оценкам, она способна обеспечить производительность на уровне десктопной графики Nvidia GeForce RTX 5070.

Согласно утечке, будет выпущено четыре варианта этого чипа. Его будут выпускать по 3-нанометровому техпроцессу, и он получит поддержку ОЗУ стандарта LPDDR5X.

А как же Qualcomm

Исторически сложилось, что их всех разработчиков ARM-процессоров Microsoft «дружит» только с Qualcomm. Только ее чипы официально поддерживаются Windows 10 и Windows 11, и только они сейчас используются в существующих ARM-ноутбуках под управлением Windows.

В 2024 г. Qualcomm выпустила сразу несколько ARM-процессоров для Windows-ноутбуков, предназначенных как для самых топовых моделей, так и для устройств среднего ценового сегмента. Самый мощный из них – это Snapdragon X Elite, но с точки зрения своих возможностей он отстает от ожидаемого Nvidia N1X. Внутри него 12 ядер и графика Adreno с меньшей производительностью, а производится он по техпроцессу 4 нм.

В мае 2026 г. Qualcomm показала свои новые процессоры С-серии для дешевых ноутбуков на Windows. К моменту выхода материала ни один производитель ПК не предлагал устройства на их основе.