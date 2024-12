Microsoft запретила устанавливать последнюю Windows 11 на ПК с дорогими мониторами. Нарушителям светят «вылеты» и зависания

Новая функция – новые баги

Последнее крупное обновление функциональности операционной системы Microsoft Windows 11 в 2024 г. содержит одну или несколько ошибок, которые приводят к некорректному отображению цветов на экране монитора при использовании отдельных приложений, пишет Windows Latest.

Пользователи связывают возникновение проблемы с работой функцией Windows 11 «Автоматическое управление цветом».

«Автоматическое управление цветом» (“Automatically manage color for apps”) присутствует в Windows 11 с 2022 г. По задумке разработчиков ОС, она должна обеспечивать точное и последовательное воспроизведения оттенков цвета в приложениях, вне зависимости от типа и марки используемого дисплея, но некоторые пользователи наблюдают обратный эффект.

Специалистам Microsoft о проблеме известно, однако судя по опубликованным ими материалам, «Автоматические управление цветом» прямого отношения к ее возникновению не имеет, а сам баг затрагивает функцию Auto HDR, которая появилась в Windows 11 совсем недавно.

HDR и Auto HDR

Расширенный динамический диапазон HDR (High Dynamic Range) – это набор технологий для работы с изображением, которое отличается большим количеством оттенков цвета и яркости по сравнению со стандартным SDR (Standard Dynamic Range).

Технология HDR позволяет выводить на экран более реалистичное и красочное изображение, например, при воспроизведении видеоконтента или в компьютерных играх. Однако для этого требуется монитор или телевизор с поддержкой HDR – такие устройства, как правило, стоят существенно дороже SDR-моделей, а также соответствующее стандарту ПО.

Windows 11 поддерживает HDR со старта. С релизом версии 24H2 осенью 2024 г. операционная система Microsoft обзавелась функцией Auto HDR, которая обеспечивает автоматическую обработку SDR-контента для повышения его качества, сопоставимого с HDR, то есть позволяет конвертировать SDR в подобие HDR «на лету». Благодаря этой функции пользователи имеют возможность использовать приложения в режиме HDR, изначально его не поддерживающие, в частности, видеоигры прошлых лет.

Стабильность приложений под угрозой

Помимо некорректного отображения цветов в режиме со включенной Auto HDR, Windows 11 24H2 может провоцировать «падение» и «зависание» отдельных приложений. Это признают и в Microsoft, следует из обновленной заметки об известных проблемах релиза 24H2, опубликованной в базе знаний на сайте Microsoft.

Как отмечает Windows Latest, популярный сетевой шутер с видом от первого лица Call of Duty, неожиданно завершает свою работу, при этом не оставляя каких-либо сведений о возможных причинах в системных журналах (логах), в том числе в «Просмотре событий» Windows (Event Viewer). На Reddit упоминают и другие тайтлы с мировым именем, подверженные проблеме, в частности, Assassin’s Creed Valhalla и Origins; относящиеся к франшизе Far Cry; Need for Speed Unbound.

В Microsoft предупредили владельцев Windows-ПК с HDR-мониторами о том, что им следует либо воздержаться от установки обновления до Windows 11 24H2, либо перед его развертыванием отключить функцию Auto HDR в настройках системы.

Блокировка распространения апдейта

В Microsoft, вероятно, не уверены, что все владельцы потенциально подверженных проблеме ПК обратят внимание на это предупреждение или самостоятельно сумеют установить связь между активированной функцией Auto HDR и некорректной работой ОС, поэтому разработчики принудительно заблокировали автоматическую установку апдейта Windows 11 24H2 на такие машины.

Разработчики Windows 11 также сообщили, что работают над исправлением. Оно будет выпущено в «ближайшем будущем».

Чтобы отключить Auto HDR вручную, необходимо запустить встроенное системное приложение «Настройки» (Settings), перейти в раздел «Система» (System) -> «Дисплей» (Display) -> HDR -> «Графика» (Graphics), где перевести переключатель опции “Auto HDR” в режим «Откл.» (“Off”). Кроме того, на этой же странице настроек можно задать параметры Auto HDR для каждого присутствующего в системе приложения индивидуально.

Неудачный апдейт, который с трудом поддается исправлению

С выходом крупного обновления функциональности Windows 11 24H2 пользователи столкнулись с внушительным списком недостатков и откровенных багов в новой версии ОС. В частности, установка апдейта приводила к некорректной работе встроенной в ОС утилиты очистки дисков, журнала буфера обмена, неработоспособностью периферии, сетевых функций и даже подсистемы Linux для Windows (WSL).

Ноябрьское накопительное обновление для Windows 11, призванное устранить отдельные недостатки релиза, само оказалось полным изъянов. Оно может вызывать произвольное снижение производительности ОС, «синий экран смерти» (BSoD), ломать внешний вид панели задач после пробуждения или перезагрузки системы, блокировать работу USB-устройств, подключенных через хаб. Кроме того, инсталляция апдейта может прерываться из-за непонятных ошибок и возобновляться вновь с аналогичным итоговым результатом.