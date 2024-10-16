Windows 11 внезапно отправила пользователей в далекое прошлое. Скорость передачи данных упала почти в 10 раз. Причина известна, «лекарства» нет

Апдейт 24H2 для Windows 11 принес пользователям очередное разочарование. В дополнение к целой веренице проблем со звуком, дисплеем, пропажей места на жестком диске и пр. Windows 11 теперь еще и занижает скорость по протоколу SMB. Притом падение многократное – вместо привычных гигабитов в секунду остаются всего лишь 100 Мбит/с, и не больше. У Microsoft нет решения, а у пользователей – терпения.

Windows со скоростью улитки

Новейшие масштабное обновление Windows 11 с индексом 24H2 в несколько раз снижает скорость передачи данных по протоколу SMB, пишет портал ITHome. Этот протокол, известный как System Message Block, предназначен для удаленного доступа к файлам, а также к различным сетевым устройствам, в том числе к принтерам. И существует с 1980-х годов.

Пользователи стали жаловаться, что вместо привычных им гигабит в секунду Windows начинает передавать данные по этому протоколу со скоростью не более 100 Мбит/с. Для 2024 г. это очень низкий показатель уже даже для домашнего интернета, не говоря уже о локальном соединении.

Никто никуда не спешит

Но даже 100 Мбит/с покажутся роскошью, потому что эта скорость, как показала практика многих пользователей, достигается далеко не всегда. Впрочем, есть и те, кто смог развить большую скорость при передаче данных, хотя далеко от «эталонного» значения ему уйти не удалось.

Microsoft Пользоваться Windows 11 с каждым следующим обновлением становится все менее удобно

100 Мбит/с (мегабит в секунду) – это приблизительно 12,5 МБ/с (мегабайт в секунду), что неприемлемо даже для современных флешек. Один из пользователей, жалующихся на обновление 24Н2, заявил, что ему удалось разогнать передачу данных до 15 МБ/с, используя при этом гигабитное сетевое оборудование. 1 Гбит/с – это около 125 МБ/с, то есть, технически, скорость передачи данных после установки апдейта 24Н2, упала приблизительно в восемь раз.

Дело именно в системе

Доказать то, что скорость передачи по SMB «режет» именно Windows 11 24H2, не составило никакого труда. Тот же пользователь запустил на виртуальной машине Windows 11 23H2 и получил скорость на уровне 90-100 МБ/с, не меняя при этом конфигурацию своего сетевого оборудования.

«Вразумить» систему и заставить ее передавать данные по SMB на положенной скорости не получается. Даже если попытаться перенести настройки протокола из 23Н2 в 24Н2, ничего не поменяется, в чем тот же пользователь убедился опытным путем.

Таким образом, всем тем, кто уже обновил Windows 11 до 24Н2 и регулярно передает информацию по SMB-протоколу, придется запастись недюжинным терпением и смириться с почти 10-кратным падением скорости. Microsoft признавать проблему не торопится – официальных комментариев от нее к моменту выхода материала не было, как не было и патча, устраняющего проблему.

Опционально можно перейти на Linux, потому что качество обновлений Microsoft стабильно падает – за несколько месяцев вышло сразу несколько крайне нестабильных и опасных апдейтов. Многие так и поступают – CNews писал, что пользователи открыто заявляют об отказе от Windows и выборе в пользу одного из существующих дистрибутивов Linux. На фоне этого мировая доля рынка этой ОС бьет исторические рекорды как по размеру, так и по темпам своего роста.

Гипертрофированная заплатка

Microsoft, по всей видимости, придется подготовить очень большой патч для 24Н2, потому что это обновление, над которым она работала год, с момента выхода 23Н2 осенью 2023 г., оказалось максимально кривым и сырым. Его установка привносит слишком много проблем в систему.

У каждого пользователя будет свой набор сбоев на компьютере, но кому-то, вполне вероятно, может выпасть «джек-пот». Самые частые жалобы – проблемы со звуком, сенсорным экраном и тачпадом, а у владельцев твердотельных накопителей Western Digital SN770 и SN580 и вовсе возникает «синий экран смерти». Также новая ОС занимает дополнительные почти 9 ГБ на диске – это место она засоряет неудаляемым кэшем.

Помимо этого, в Windows 11 по умолчанию активирована шпионская функция Recall, удаление которой ломает «Проводник».