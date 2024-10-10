Windows 11 «толстеет» на глазах. Новый баг заставляет ее впустую пожирать гигабайты на диске. Решение никому не понравится

В Windows 11 обнаружилась очередная проблема – обновление до 24Н2, которое готовилось целый год, приводит к тому, что система моментально начинает «весить» почти 9 ГБ больше. Высвободить это пространство можно, но только одним способом – путем полной переустановки системы, что сразу создаст массу неудобств пользователю.

Пора на диету

Операционная система Windows 11 начинает потреблять еще больше дискового пространства сразу после установки обновления 24Н2, пишет профильный портал Windows Latest. Объем и без того не самой «худенькой» ОС в мире моментально увеличивается на 8,63 ГБ, и высвободить это пространство безболезненно совершенно не получится.

По данным Windows Latest, то, что Windows 11 внезапно отнимает у пользователя почти 9 ГБ на системном диске, является багом в обновлении 24Н2, над которым, стоит подчеркнуть, крупнейшая софтверная корпорация в мире работала целый год. Патча, устраняющего его, к моменту публикации материала не существовало.

Решение не из приятных

По сути, 8,63 ГБ – это неудаляемый кэш обновления 24Н2. Избавиться от него не получится ни стандартными средствами Windows, ни дополнительными программами для очистки системы от накопившегося в ней мусора.

Фото: Clint Patterson / Unsplash Практика последних лет наглядно демонстрирует: принудительное отключение обновлений Windows избавляет от уймы проблем

Пока что существует лишь одно решение проблемы. Чтобы не потерять почти 9 ГБ пространства на диске, но при этом работать с Windows 11 с интегрированным апдейтом 24Н2, придется установить эту версию системы с нуля.

Чистая установка подразумевает полное очищение системного раздела накопителя и влечет за собой долгие часы установки и настройки нужного программного обеспечения. Тем пользователям, у которых в ПК всего один накопитель, и тот не разделен на виртуальные диски, также потребуется решить вопрос с переносом всех личных файлов, чтобы они не исчезли при форматировании.

Спасибо, Microsoft!

Из вышесказанного следует, что сбежавшая из России Microsoft в очередной раз подставила своих пользователей, весьма серьезно усложнив им жизнь. За последние полгода она выпустила несколько обновлений для Windows 11, которые в той или иной степени ломают систему, но от 24Н2 многие ждали стабильности.

Однако этот апдейт тоже преподнес целую гору сюрпризов, и почти все они неприятные. Установившие 24Н2 пользователи стали жаловаться не только на пропажу почти 9 ГБ места на диске, но также на некорректную работу сенсорных экранов, проблемы с тачпадом и звуком.

Иными словами, у Microsoft получилось очередное сырое обновление своей флагманской операционной системы. Многих людей сложившаяся с обновлениями для Windows 11 ситуация настолько выводит из себя, что они совершенно серьезно решили уйти с этой платформы и на Linux и открыто заявляют об этом в интернете.

Сделать нельзя ничего

Опытные пользователи Windows могут подумать, что для очистки пространства нужно всего лишь удалить вручную папку Software Distribution Folder, в которой действительно скапливается кэш обновлений. Но эксперты портала Windows Latest на собственном опыте убедились, что этот способ совершенно не работает.

Была также предпринята попытка удаления папки Windows.old, которая появляется после обновления системы и позволяет при необходимости откатиться на старую версию. Но и это тоже не помогло.

При этом даже стандартные средства очистки Windows находят кэш обновления 24Н2, вот только удалить его они тоже не в состоянии.

Баг или фича

Проблема стала массовой. Ее уже обсуждают на форумах Microsoft и на сторонних ресурсах. Microsoft осведомлена о случившемся и уже готовит исправление, но некоторые пользователи полагают, что увеличение объема Windows 11 на те самые 8,63 ГБ – это все же не сбой, а особенность новой сборки системы.

Ранее в 2024 г. Microsoft внедрила в Windows 11 так называемые «обновления контрольных точек», благодаря которым удалось уменьшить размер поступающих обновлений. Пользователи полагают, что ради этой функции и пришлось раздуть занимаемый системой объем на системном диске.

Впрочем, те факты, что Microsoft заявила о подготовке патча, и что устранить проблему можно чистой установкой, могут свидетельствовать о том, что пользователи все же ошиблись в своих предположениях, и что невесть откуда взявшийся «лишний вес» Windows 11 – это действительно следствие очередного сбоя в работе системы.