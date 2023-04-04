Популярность Windows 11 стремительно взлетела до небес

Windows 11 за полтора года своего существования заняла почти 21% глобального рынка Windows-ПК. В марте 2022 г. у нее было менее 8,5%. Это почти рекордные показатели роста – быстрее нее за последние 15 лет набирали популярность лишь Windows 7 и Windows 10.

Новый успех Microsoft

Операционная система Windows 11, которую Microsoft выпустила в октябре 2021 г., менее чем за полтора года заняла почти 21% мирового рынка Windows-компьютеров. Об этом говорится в отчете StatCounter за март 2023 г.

По меркам современных операционных систем это стремительный взлет, особенно с учетом двух факторов, мешающих Windows 11 захватывать мир еще быстрее. Оба фактора связаны между собой – ОС очень требовательна к ресурсам ПК и не хочет работать на компьютерах с процессорами старее Intel Core восьмого поколения (2017 г.) и менее чем с 4 ГБ оперативной памяти. Таким «железом» обладают не все потребители, но нестабильность мировой экономики и отсутствие уверенности в завтрашнем дне удерживают их от апгрейда или покупки нового ПК или ноутбука целиком. Об этом свидетельствует исторический обвал мирового компьютерного рынка, случившийся в 2022 г.

Фото: Microsoft Windows 11 пользуется спросом, несмотря на свой «аппетит»

Тем не менее, даже с учетом перечисленного Windows 11 все же удалось взять высокий темп распространения. Для наглядности, в марте 2022 г. ее доля составляла лишь 8,45%.

Windows 10 оставить «на десерт»

На март 2023 г. точная доля рынка у новой Windows 11 составляла 20,94%, но занять ее она смогла вовсе не в честной борьбе со своим главным и, по сути, единственным соперником – Windows 10. Согласно данным StatCounter, эта система, которая в июле 2023 г. отметит свое восьмилетие, даже не думает сдаваться под натиском наследницы – в марте 2022 г. она удерживала 74,82%, а годом позже была на отметке 73,48%.

Лишившись около 1,3% рынка, Windows 10 отстояла свое право считаться самой популярной версией Windows в мире. Таковой она, в теории, может оставаться вплоть до октября 2025 г. – на этот месяц у Microsoft запланировано прекращение ее технической поддержки.

Фото: StatCounter Уровень Windows 10 для ее последовательницы пока недостижим

Будучи не в силах справиться со столь сильным противником, Windows 11 принялась отбирать долю у Windows 7. Эта некогда любимая миллионами пользователей ОС к 2023 г. окончательно устарела – ее поддержка исключена из крупнейших браузеров и популярных интернет-сервисов (к примеру, Steam), производители «железа» не выпускают драйверы под нее, а ее техподдержка завершилась еще в январе 2020 г.

Так, если в марте 2022 г. доля Windows 11 была на уровне 8,45%, то Windows 7 удерживала 12,11%. Спустя год у Windows 11 – 20,94%, а Windows 7 смогла сохранить лишь 3,72%. Менее популярные ОС Microsoft тоже постепенно исчезают с компьютеров пользователей – за последний год Windows 8.1 упала с 3,01% до 0,84%. У Windows XP, вышедшей в 2001 г. и не поддерживаемой с апреля 2014 г., в этом плане все более стабильно – 0,44% в марте 2022 г. и 0,39% годом позже.

Windows 7 недостижима

20,94% рынка Windows-ПК – это достижение Windows 11 за полтора года с момента ее релиза и четыре месяца между анонсом и стартом продаж. Windows 7, которую она почти вытеснила с пользовательских ПК, набирала популярность намного быстрее.

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Для примера, в июле 2009 г., когда свет увидела первая стабильная сборка Windows 7, она была установлена на 1,04% компьютеров. Спустя полтора года, к декабрю 2010 г., она успешно захватила 27,98% ПК. При этом распространению Windows 7 мешали последствия мирового финансового кризиса 2008 г., выразившиеся в обвале глобальных продаж компьютеров и ноутбуков.

В этом плане за последние 14 лет, прошедшие с выхода Windows 7, себя показала лишь Windows 10. Появившись в первом финальном варианте в июле 2015 г, к декабрю 2016 г. она работала на 30,22% Windows-компьютеров во всем мире.

Замена на подходе

Статистика StatCounter указывает на Windows 11 как на довольно удачный проект Microsoft, особенно на фоне провальных Windows Vista, 8 и 8.1, о существовании которых большинство пользователей забыли почти сразу после их появления. Тем не менее, в обозримом будущем Microsoft может выпустить ее замену – Windows 12, запуск которой предварительно назначен на 2024 г.

Подробностей об этой системе на начало апреля 2023 г. было сравнительно немного, и они разнились. С одной стороны, под названием Windows 12 может скрываться модифицированная Windows 11 с интерфейсом в стиле macOS и возросшими системными требованиями. С другой, Microsoft способна превратить ее в модульную ОС, способную легко адаптироваться под тип устройства, на который она устанавливается, будь то ноутбук, смартфон, планшет или что-либо еще.

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Ранее Microsoft собиралась проделать такое с Windows 10 – проект ее модульной версии носил кодовое имя Core OS, но был заморожен в пользу создания Windows 11.