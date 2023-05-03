Любимый партнер бьет Intel в спину. Microsoft создает собственные ARM-процессоры и «заточенную» под них ОС Windows

Microsoft ведет разработку собственных процессоров на ARM-архитектуре, которые в дальнейшем может использовать в компьютерах семейства Surface. Сейчас большинство из них построены на чипах Intel, с которой Microsoft очень тесно сотрудничает на протяжении десятилетий. Отказ Microsoft от Core и Xeon может сильно раскачать и без того шаткое финансовое положение Intel. Ранее так же с ней поступила Apple, которая собирала свои Mac исключительно на ее чипах с 2006 г.

Microsoft станет чипмейкером

Корпорация Microsoft приступила к разработке собственных процессоров на архитектуре ARM, которые, по всей вероятности, будет использовать в компьютерах серии Surface. Как пишет профильный портал Windows Latest, она собирается настроить свою грядущую ОС Windows 12 так, чтобы она работала максимально быстро и стабильно именно с этими чипами.

Windows 12 – предварительное название новой операционной системы Microsoft. Ничего конкретного о ней пока неизвестно, но в ней почти наверняка найдется место для удачных решений, реализованных в другой настольной платформе – macOS компании Apple.

Стремление Microsoft превратиться в чипмейкера можно расценить как выпад в сторону Intel и попытку усугубить ее и без того печальное положение. Подавляющее большинство современных ПК серии Microsoft Surface работают именно на решениях Intel, да и в целом корпорации объединяют годы плодотворного сотрудничества. В конце XX и начале XXI века они работали друг с другом настолько тесно, что появился термин «Винтел» (Wintel – от слов Windows и Intel), прямо указывающий, что корпорации идут в будущее, едва ли не держась за руки.

Начальный этап

На день выхода материала подробностей о новых процессорах Microsoft в открытом доступе не было, что может говорить об их начальном этапе разработки. Упоминается лишь архитектура ARM, популярность которой растет день ото дня. Это настолько перспективная разработка, что многие компании хотели бы прибрать всю одноименную британскую компанию ARM к рукам. В 2020 г. у американской Nvidia это почти получилось, но против захвата США контроля над британскими наработками выступила мировая общественность. Сделку не пропустили ни британские власти, ни регуляторы из разных стран, и в итоге ее пришлось отменить.

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Однако Microsoft, по всей видимости, не намерена тратить годы на выпуск своего первого чипа. Она ищет в свою новую команду специалистов, которые приблизят этот момент – в частности, ей в штат не так давно требовался инженер-разработчик CPU и систем на чипе. Как пишет Windows Latest, этим специалистом она хотела закрыть вакансию ведущего архитектора однокристальных систем. Пока неизвестно, удалось ли ей подобрать подходящего кандидата на эту должность. Параллельно с ведущим архитектором SoC Microsoft искала старшего старшего инженера по верификации физического дизайна, главного инженера-конструктора и еще нескольких специалистов.

Разработкой новых ARM-процессоров, по-видимому, займется подразделение Microsoft Silicon. Когда именно они увидят свет, предугадать невозможно, тогда как появление Windows 12 имеет более точную дату – релиз этой ОС предварительно запланирован на 2024 г. Что примечательно, в этот же период Intel собирается выпустить 14 поколение своих процессоров Core c кодовым названием Meteor Lake-S.

История повторяется

Microsoft имеет все шансы стать второй крупной ИТ-компанией, изгнавшей процессоры Intel из своих устройств. По сути, она сейчас копирует идею Apple – эта компания, годами выпускавшая смартфоны iPhone и планшеты iPad на чипах собственной разработки, в июне 2020 г. сказала, что процессорам Intel в новых Mac больше нет места. Теперь все компьютеры Apple базируются на чипах М-серии, которые, как показали многочисленные тесты, опережают решения Intel по всем трем самым важным для любого пользователя параметрам – они работают быстрее, но при этом меньше греются и медленнее расходуют заряд аккумулятора.

Уход Apple из числа клиентов Intel наряду с другими многочисленными факторами спровоцировал в компании глубочайший финансовый кризис, конца которому пока не видно. В I квартале 2023 г. она и вовсе получила чистый убыток настолько огромных размеров, что он стал самым крупным за всю ее историю, начавшуюся летом 1968 г.

Вполне может оказаться, что уход Microsoft тоже не лучшим образом повлияет на финансы Intel. Но следует заметить, что техника Apple получила гораздо более широкое распространение, чем устройства Microsoft (за исключением игровых консолей Xbox). По сути, Surface продаются, в основном, в США, а в России их официально продавали лишь в начале прошлого десятилетия – в последующие годы Microsoft свои Surface на российский рынок не импортировала.

Месть сквозь годы

Нельзя исключать, что руководство Microsoft осознает, какой вред Intel нанесет перенос техники Surface на свои «домашние» процессоры. Это вполне может быть ответом на то унижение, которое Microsoft испытала с легкой руки Intel в 2008 г., когда термин Wintel звучал отовсюду.

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Как сообщал CNews, Intel тогда наотрез отказалась обновлять компьютеры в своей штаб-квартире до Windows Vista, решив остаться на ранних версиях Windows. Такое решение было принято после анализа всех плюсов и минусов перехода на новую на тот момент ОС Microsoft.

С одной стороны, Intel можно понять – Vista признана мировым сообществом одной из худших ОС Microsoft за всю историю. По уровню «популярности» среди пользователей она сопоставима с Windows 8 и Windows 8.1, которые весь мир возненавидел сразу после релиза из-за их неудобного интерфейса.

С другой стороны, поступок Intel совсем не сочетался с концепцией Wintel. Microsoft вполне могла затаить обиду и теперь, возможно, хочет выплеснуть ее в момент, когда ее партнер находится в крайне затруднительном положении.

Вопрос производства

Наладить выпуск процессоров своими силами Microsoft не в состоянии – для этого у нее нет фабрик. Ей придется обратиться к сторонним вендорам, например, к TSMC, как поступают почти все крупные чипмейкеры современности.

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Своих заводов, к примеру, нет у Apple, AMD, Qualcomm и MediaTek – все они числятся в клиентах TSMC, а некоторые отправляют часть заказов Samsung. Но у Intel фабрики имеются, и с 2022 г. она задействует их мощности под выпуск чипов для сторонних клиентов, чем успела воспользоваться MediaTek.

Не исключено, что Microsoft по старой памяти отдаст заказы на производство своих чипов именно Intel. Не в пользу такого исхода событий говорит тот факт, что современными производственными мощностями Intel не обладает – ей доступна максимум 10-нанометровая технология, тогда как и TSMC, и Samsung к концу 2022 г. успешно перешли на 4 нм.