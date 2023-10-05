Лицензионных Windows больше не будет? Microsoft готовится не продавать свою ОС, а постоянно тянуть с пользователей деньги за аренду

Microsoft может перейти к распространению Windows 12 по подписке, чтобы каждый пользователь регулярно платил ей деньги. Сейчас им доступна возможность единоразовой покупки лицензии на Windows 11 – как в составе ПК или ноутбука, так отдельно от компьютера.

Абонентская плата за Windows

Новая настольная ОС корпорации Microsoft с предварительным названием Windows 12, вероятно, будет распространяться по новой для этой системы схеме. Как пишет портал Neowin, вместо единоразовой покупки лицензии пользователям придется на регулярной основе нести Microsoft деньги, потому что купить они смогут только подписку на новую ОС.

Изменение модели распространения Windows в случае Windows 12 сама Microsoft пока не подтверждает. Впрочем, история современного и востребованного программного обеспечения уже знает подобный случай – ушедшая из России Adobe с 2013 г. предлагает всем желающим свой софт в аренду в обмен на абонентскую плату. Впрочем, это никак не мешает любителям пиратского ПО, коих из-за американских санкций в России становится все больше, работать в «бесплатных» версиях Photoshop, Premiere, Ligthroom и пр.

Косвенные доказательства

Намеки на то, что Windows 12 превратится из операционной системы в программу-сервис и будет сдаваться в аренду, были обнаружены в системных файлах Windows 11 экспертами немецкого сетевого издания Deskmodder. Они нашли косвенные доказательства этого в INI-файлах в предварительной версии сборки 23Н2, доступной только бета-тестерам и разработчикам.

На это также указывает и то, что постепенно в составе Windows появляется все больше сервисов, работающих только при постоянном подключении к интернету, чего не было еще во времена Window 7 и 8, когда ОС могла работать полностью автономно. Начиналось все с голосового помощника Cortana, который, в итоге оказался настолько никому не нужным, что Microsoft стыдливо вырезала его из системы в одном из недавних обновлений.

С релизом сборки 23Н2 для Windows 11 в октябре 2023 г. в системе Microsot появилась новая интеграция искусственного интеллекта – Cortana был заменен на голосовой помощник Copilot, первоначально появившийся летом 2021 г. в принадлежащем Microsoft сервисе GitHub и представлявший собой ассистента программиста.

В Windows 11 Copilot стал полноценным сервисом, разбирающимся не только в программном коде. Вот только без интернета он работать не умеет – он привязан к нейросети ChatGPT.

Система есть, но ее как бы нет

Впервые о том, что Microsoft работает над Windows 12, стало известно в начале марта 2023 г, спустя около полутора лет с момента выпуска Windows 11. С того дня о информации о будущей системе стало ненамного больше – например, выяснилось, что панель задач, она же таскбар, полностью изменится и превратится в клон док-панели в Apple macOS.

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Релиз системы предварительно запланирован на 2024 г., но этот год все ближе, а Microsoft по-прежнему не подтверждает, что работает над ней и даже, наоборот, отрицает это. Как пишет профильный ресурс Windows Latest, в начале октября 2023 г. один из сотрудников корпорации опубликовал в заблокированной в России соцсети Х (ранее Twitter) пост, в котором заявил, что никакой Windows 12 на деле не существует, и что это всего лишь слухи и разговоры в интернете.

Другие пользователи Х начали задавать автору поста вопросы, но вместо того, чтобы дать ответ всем интересующимся, он просто удалил свою публикацию. Что побудило его к этому, неизвестно.

Пожизненная лицензия выгоднее

Перевод Windows 12 на подписочную модель распространения может не понравиться многим пользователям. Если раньше они покупали ПК, ноутбук или просто коробку с Windows и знали, что приобретают ОС в вечное пользование, то с переходом на подписку они лишатся этого.

Теоретических выходов из этой ситуации три. Первый – как можно дольше оставаться на Windows 11 или Windows 10, за которые можно заплатить единоразово (поддержка Windows 10 истекает в октябре 2025 г.). Второй – это переход на macOS, которая приобретается один раз в комплекте с iMac, MacBook, Mac mini или Mac Pro и затем на протяжении нескольких лет регулярно получает обновления до новых версий. Третий выход – это переход на Linux, подавляющее большинство дистрибутивов которого распространяются на полностью безвозмездной основе.

Microsoft на опыте

Технически, у Microsoft уже есть опыт перевода Windows на рельсы подписки. Летом 2021 г. начал работу сервис Windows 365, который позволяет устанавливать нужное количество операционных систем в облаке и подключаться к ним, например, с тонких клиентов, которые стоят в разы дешевле полноценных ПК.

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Поначалу Windows 365 позволял работать только в Windows 10, но в конце 2021 г. в нем появилась и Windows 11. Сервис актуален для компаний, не делающих тратить деньги на обновление парка ПК – с ним современную ОС можно запустить даже на «машине» 15-летней давности. Единственное условие – необходимо постоянное, стабильное и быстрое подключение к интернету. Весной 2023 г. Microsoft начала активно рекламировать Windows 365 в бизнес-среде, рассказывая компаниям, что им больше не нужно покупать не только сами компьютеры, но и лицензионную ОС для каждого из них – достаточно просто платить Microsoft абонентскую плату за Windows 365 и пользоваться нужным количеством виртуальных ОС.