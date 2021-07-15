Microsoft выпустила вторую новую Windows за месяц. Видео

Microsoft создала облачный сервис Windows 365. Он позволяет разворачивать ПК на Windows в облаке Azure и работать в привычной ОС с любого устройства. Это могут быть планшеты, десктопы, смартфоны, ноутбуки на любых платформах, нужно лишь наличие современного браузера. Пользователи Windows 365 смогут самостоятельно выбирать количество облачных компьютеров и их аппаратную конфигурацию.

Облачная Windows

Корпорация Microsoft анонсировала запуск нового сервиса Windows 365, позволяющего перенести привычную миллиардам людей ОС Windows в облако и работать в ней с любого устройства. Как сообщили CNews представители Microsoft, пользователи смогут выбирать, какую Windows они хотят сделать облачной. Вариантов пока два – Windows 10 или новейшая Windows 11.

Подключиться к виртуальной Windows 10 или 11 через сервис Windows 365 Microsoft позволяет с любого устройства. Главное, чтобы на нем был установлен современный веб-браузер. Другими словами, пользоваться Windows можно будет, к примеру, с Android-смартфона или планшета Apple iPad.

Ноутбук на базе macOS или Linux тоже подойдет. Также для доступа к сервису можно использовать приложение Microsoft Remote Desktop.

Полноценная Windows 10 или Windows 11 в браузере - такого еще не было

Полноценный запуск сервиса состоится 2 августа 2021 г. Для корпоративных клиентов Windows 365 открывает возможности создавать для сотрудников виртуальные (облачные) рабочие места с Windows, не расходуя бюджет на приобретение физических ПК. В некотором роде это эволюция принципа BYOD (bring your own device), позволяющего сотрудникам приносить в офис собственные ПК и ноутбуки и работать на них.

«С Windows 365 мы создаем новую категорию: Cloud PC. Подобно тому, как приложения были перенесены в облако с помощью SaaS, теперь мы переносим операционную систему в облако, предоставляя организациям большую гибкость и безопасный способ расширить возможности своих сотрудников», – отметил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella).

Техническая реализация и доступные версии

В основе всего сервиса Windows 365, как и в случае с Microsoft 365 (в прошлом – Office 365), лежит облако Azure, запущенное Microsoft еще в феврале 2010 г. За 11 лет своего существования Azure стал вторым по популярности облачным сервисом во всем мире. По данным Statista.com, по итогам I квартала 2021 г. Azure удерживал 20% рынка, уступая только Amazon Web Services с его 32-процентной долей. На третьем месте был Google Cloud с 9%.

Windows 365 базируется на принципе нулевого доверия (zero trust). В данном случае это означает, что все файлы, с которыми будет взаимодействовать пользователь, располагается не на его устройстве, а непосредственно в облаке.

Подключение нового ПК к Windows 365 займет считанные минуты

В Windows 365 Microsoft использует модель подписки, подразумевающую ежемесячный взнос в виде абонентской платы. Ее итоговый размер напрямую зависит от количества пользователей. Расценки Microsoft пока держит в тайне.

Как и обычные настольные Windows, сервис Windows 365 имеет несколько редакций. Но если в случае Windows 11 таких редакций будет семь (у Windows 10 их 20), то у Windows 365 их ровно две.

Версии получили названия Business и Enterprise, указывающие, что сервис ориентирован в первую очередь на корпоративных клиентов. Microsoft раскроет разницу между ними позже, вероятно, ближе к 2 августа 2021 г.

Презентация Windows 365

По данным портала The Verge, пользователи смогут выбирать не только редакцию Windows 365, но и характеристики виртуальных рабочих мест. Всего будет доступно 12 конфигураций, где в базовой есть 64-гигабайтный накопитель, 2 ГБ оперативной памяти и один процессор. Топовая версия вмещает восемь CPU, накопитель на 512 МБ и ОЗУ объемом 32 ГБ.

Для чего это нужно

Microsoft выделила несколько преимуществ Windows 365. Все они сводятся к упрощению работы как для пользователей, так и для ИТ-отдела компании и всего предприятия в целом.

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Для работников использование Windows 365 означает возможность работать из разных мест, не привязываясь ни к офису, ни к дому. Тратиться на апгрейд рабочего компьютера (или покупку нового) тоже не придется – характеристики виртуального ПК выбираются при настройке сервиса. Даже при полном отсутствии у работника ноутбука или десктопа он сможет взаимодействовать с сервисом со смартфона или планшета.

Предоставляемая Windows 365 возможность наращивания числа пользователей позволяет компаниям быстро масштабироваться без инвестиций в оснащение рабочих мест сотрудников. Этот же подход упростит прием на работу временных сотрудников. Им можно будет без труда выделить облачный ПК, а после их ухода просто убрать его из состава подписки.

Windows 365 позволяет подбирать мощность ПК под каждого пользователя

Принцип нулевого доверия, лежащий в основе сервиса, позволяет компаниям не беспокоиться о защите данных. Вся информация будет находиться внутри облака.

Windows 365 также позволяет кастомизировать каждый облачный ПК под задачи конкретного сотрудника. Одним, к примеру, могут потребоваться большие вычислительные мощности для работы в тяжелых редакторах, другим же будет вполне достаточно производительности уровня обычного офисного десктопа.

Microsoft также делает упор на то, что компьютеры в Windows 365 будут загружаться «мгновенно».

Вторая Windows за месяц и возвращение к истокам

Windows 365 стала второй ОС, которую Microsoft анонсировала за последние 30 дней. 24 июня 2021 г. она показала новую настольную операционку Windows 11.

Это эволюция Windows 10 с упором на косметические изменения, выразившиеся, в том числе, в новом меню «Пуск». Распространение системы среди пользователей начнется во второй половине 2021 г., после чего она сразу же войдет в состав Windows 365.

Также Microsoft пообещала вернуть к жизни всем известного виртуального помощника «Скрепку» (Clippy), являвшегося неотъемлемой частью ранних версий пакета программ Office. Корпорация опубликовала в своем Twitter пост, в котором заявила, что вернет Clippy в состав Microsoft 365, если этот пост наберет 20 тыс. лайков.

Clippy вернется спустя 20 лет

На момент публикации материала запись собрала почти 123 тыс. лайков. Теперь «Скрепка» войдет в состав Microsoft 365 в виде эмодзи, то есть полноценным виртуальным помощником ему уже не быть. Clippy появился в Office 97, но просуществовал в составе этого пакета недолго. В Office 2003 его, как и других ассистентов, уже не было.