Microsoft Cloud PC


СОБЫТИЯ

29.01.2026 Microsoft экстренно заделывает «дыру» в Office последних версий 1
15.07.2021 Microsoft выпустила вторую новую Windows за месяц. Видео 1
14.07.2021 Microsoft представила Windows 365, открывая пользователям новые возможности облачной ОС 1
29.04.2021 Создан сверхбыстрый браузер, требующий очень мало памяти, но много денег 1
21.04.2021 Microsoft вот-вот выпустит уникальную ОС для устаревших компьютеров 2
21.07.2020 Microsoft пишет «новую операционную систему». Какой она будет 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Microsoft Cloud PC и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25312 5
Dell EMC 5102 2
HP Inc. 5767 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 884 2
TPV MMD 43 2
X Corp - Twitter 2913 1
Intel Corporation 12570 1
Adobe Systems 1573 1
Google LLC 12319 1
Nvidia Corp 3763 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5303 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14994 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1713 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 254 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1203 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4231 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 368 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1099 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
Desktop computer - Системный блок - системник 464 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 269 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 827 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1130 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13038 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3730 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 584 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3561 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17154 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3070 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1914 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 102 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 187 1
Microsoft Windows 10 1898 5
Microsoft Windows 16409 5
Microsoft Windows 365 21 4
Microsoft Azure 1470 3
Microsoft Office 365 986 3
Microsoft Windows 11 732 2
Apple macOS 2275 2
Microsoft Surface - Планшет 442 2
Statista 255 2
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 40 2
Microsoft Managed Desktop - MMD - Modern Workplace as a Service 4 2
Nvidia GeForce NOW 19 1
Microsoft Office 2003 123 1
Mighty - браузер 1 1
Google Chrome - браузер 1655 1
Apple iPad 3943 1
Linux OS 10991 1
Microsoft Windows 7 1996 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Google Cloud Platform - GCP 348 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2022 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 279 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1402 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 478 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
Google Stadia - облачный игровой (стриминговый) сервис 8 1
Microsoft Cloud - Microsoft CPS - Microsoft Cloud Platform System - Microsoft CloudOS Network 35 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 29 1
Microsoft Office 365 Enterprise 3 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 217 2
Doshi Suhail - Доши Сухайл 2 1
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 20 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53546 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15224 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
ZDnet 662 2
Neowin 186 1
The Verge - Издание 597 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415780, в очереди разбора - 727503.
Создано именных указателей - 189813.
