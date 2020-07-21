Microsoft пишет «новую операционную систему». Какой она будет

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Microsoft готовит к запуску сервис Cloud PC, позволяющий пользоваться ОС Windows и офисным пакетом Microsoft 365 в облаке. Компьютеры, с которых клиенты будут подключаться к нему, превратятся в своего рода тонкие клиенты. Запуск Cloud PC предварительно назначен на весну 2021 г.



Windows в облаке

Корпорация Microsoft ведет разработку нового облачного сервиса с предварительным названием Cloud PC. Он позволит клиентам использовать свои ПК и ноутбуки в качестве тонких клиентов и загружать операционную систему из облака для работы с необходимым ПО.

Новый сервис Microsoft, как пишет портал ZDnet, не сможет полностью заменить локально установленную Windows 10 (или более раннюю версию этой ОС). В то же время специалисты авторитетного ресурса Neowin называют Cloud PC именно операционной системой. Представители Microsoft пока не раскрывают подробности о возможностях своей новой разработки.

Десктоп как сервис

О существовании сервиса Cloud PC стало известно из описания вакансии на сайте Microsoft, напрямую связанной с ним. В нем сказано, что компания ищет специалиста на должность менеджера проекта Cloud PC, плюс в нем приведены краткие подробности о самом сервисе.

У Windows 10 может появиться облачная модификация

«Microsoft Cloud PC представляет собой новое стратегическое предложение, в основе которого лежит виртуальный рабочий стол Windows (Windows Virtual Desktop), предназначенное для реализации концепции «рабочий стол как услуга» (Desktop-as-a-service). Cloud PC обеспечит бизнес-клиентам современный, гибкий и основанный на облачных технологиях опыт работы с ОС Windows, а также даст возможность компаниям идти в ногу со временем упрощенным и масштабируемым образом», – сказано в описании вакансии на сайте Microsoft.

Техническая составляющая

В основе нового сервиса Cloud PC, по информации ZDnet, будет лежать собственная облачная платформа Microsoft – Azure. Проект будет полностью управляться Microsoft, и для расширения его функций на начальном этапе его дополнят возможностями облачного офисного сервиса Microsoft 365, также известного как Office 365.

На момент публикации материала не было известно, планирует ли Microsoft дополнять Cloud PC программами сторонних разработчиков. Также не было информации, потребуется ли установка дополнительного ПО на локальный ПК для работы этого сервиса, и какие именно ОС будут поддерживаться.

Стоимость и сроки запуска

В описании вакансии менеджера проекта Cloud PC не были раскрыты расценки на использование нового сервиса. Как пишет сотрудник ZDnet Мэри Джо Фоли (Mary Jo Foley), с высокой степенью вероятности размер оплаты для Cloud PC, в отличие от Microsoft 365 и других облачных сервисов компании, будет фиксированным.

Запуск Cloud PC может состояться менее чем через год – по предварительным данным, первые клиенты получат доступ к нему весной 2021 г.

Windows по подписке

Впервые о возможности использования ОС Windows по подписке, в том числе и через облако, ZDnet писал еще в мае 2014 г. На тот момент сервис получил предварительное название Windows 365, по аналогии с Office 365, однако представители Microsoft в итоге заявили, что никаких планов по запуску подобного проекта у них не было.

Тем не менее, во второй половине 2016 г. Microsoft запустила подписку на корпоративную версию Windows 10 (Enterprise) для соответствующих клиентов. В сентябре 2018 г. она пошла еще дальше и, как сообщал CNews, создала подписочный сервис Microsoft Managed Desktop (MMD), в котором объединены Microsoft 365 Enterprise, устройство-как-услуга и менеджмент устройств из облака Microsoft. Иными словами, в рамках MMD компания предоставляет клиентам заранее сконфигурированные корпоративные устройства под Windows 10, развертывает их, а также управляет ими из облака, включая установку обновлений функциональности и безопасности. В качестве компьютеров поначалу использовались только устройства линейки Surface, разработанные самой Microsoft, а затем список пополнился техникой компаний HP и Dell.