Windows 11 получит в три раза меньше модификаций, чем Windows 10

Microsoft готовит к релизу сразу семь модификаций Windows 11. С одной стороны это много, но у Windows 10 их было 20, для самых разных устройств. Чем обусловлен такой «даунгрейд», Microsoft не объясняет. Релиз Windows 11 состоится до конца 2021 г.

Семь новых Windows

Корпорация Microsoft определилась с количеством модификаций своей новой ОС Windows 11, анонсированной в конце июня 2021 г. По данным профильного портала MSPowerUser, пользователям будет доступно семь ее версий, но рядовые потребители получат возможность установить лишь часть из них.

Список сугубо пользовательских модификаций, которые можно установить на домашний или рабочий ПК, состоит из версий Home и Pro. Сюда же можно будет отнести и Pro for Workstations, но эта система, если судить по аналогичной модификации для Windows 10, создана для рабочих станций на базе процессоров Intel Xeon, AMD Epyc и Opteron.

Семи версий Windows 11 должно хватить всему гигантскому разнообразию устройств

Сфера образования получит версии Education и Pro Education, а корпоративным клиентам отойдет модификация Enterprise. Последняя в списке версия называется Mixed Reality, и она предназначена для устройств смешанной реальности, в том числе для шлемов Microsoft HoloLens.

У Windows 10 было больше

По ранжированию версий новая Windows 11 сильно напоминает свою предшественницу, Windows 10, поддержка которой будет прекращена в октябре 2025 г. Но если у новой ОС в списке числится всего семь модификаций, то у Windows 10 их 20, включая целую россыпь отмененных.

У Windows 10 есть те же Home, Pro, Pro for Workstations, Education, Pro Education и Enterprise, а версию Mixed Reality здесь заменяет Holographic.

Таким образом, Windows 11 не достанутся версии Enterprise LTSC (корпоративная с расширенным сроком поддержки), Team (версия исключительно для компьютера Surface Hub) и IoT (для устройств интернета вещей). Все они на момент публикации материала были доступны для Windows 10.

Не все модификации Windows 10 сохранили свою актуальность

В список недоступных модификаций предыдущей ОС Microsoft входят Windows 10 Mobile и Mobile Enterprise для мобильных устройств и отдельная версия Mobile IoT для устройств интернета вещей. Также Microsoft прекратила разработку урезанной версии Windows 10 (10 S) для ПК начального уровня и новой Windows 10 X, наработки из которой она перенесла в Windows 11.

Отдельно у Microsoft есть ряд модификаций Windows 10 для различных стран и регионов. Например, версии N и KN для Европы и Южной Кореи, в которых нет базовых предустановленных программ, включая медиаплеер. Также есть версии Home Single Language (базовая с одним языком интерфейса, предназначена для развивающихся стран), Home with Bing (базовая с установленным по умолчанию поисковиком Bing, для OEM-производителей) и China Government Edition. Данная модификация разрабатывалась специально для правительства Китая на базе версии Enterprise.

В итоге за шесть лет существования Windows 10 (она вышла в конце июля 2015 г.) Microsoft выпустила в общей сложности 20 различных ее версий. У Windows 11 их почти втрое меньше.

Куда пропали оставшиеся модификации

На момент публикации материала не было известно, что побудило Microsoft отказаться от версии Windows 11 для интернета вещей или Enterprise LTSC. Также неясно, останется ли возможность приобретения модификации для домашних ПК с одним вшитым языком.

Бизнесу не хватает собственной разработки для прорыва Бизнес

С другой стороны, отказ от версии для правительства Китая вполне обоснован. Как сообщал CNews, КНР взяла курс на полное импортозамещение ПО и железа в госсекторе, и продукция Microsoft оказалась в числе первых, от которой власти этой страны намерены избавиться.

Что касается мобильных версий Windows 10, то Microsoft не сумела удержаться в сегменте мобильных платформ и выбыла из гонки. Она еще в 2017 г. признала смерть Windows 10 Mobile, и теперь эта система вместе с другими делит 0,82% мирового рынка мобильных устройств (статистика StatCounter на июнь 2021 г.). остальные 99,18% достались Google Android (72,83%) и Apple iOS (26,35%).

Что еще известно о Windows 11

На 9 июля 2021 г. Windows 11, предварительная сборка которой утекла в середине июня 2021 г., была доступна только бета-тестерам. Ее массовое распространение начнется в течение второй половины 2021 г.

Windows 11 известна своими завышенными системными требованиями. Она не запустится на десятках миллионов компьютеров по всему миру, которые в том или ином плане не соответствуют нужному ей перечню устройств. Например, 4 ГБ ОЗУ – это минимальный объем для системы, плюс ей нужны процессоры Intel Core не ниже восьмого поколения и как минимум AMD Ryzen 2000. Веб-камера тоже скоро станет обязательным требованием.

До релиза первой стабильной сборки Windows 11 остаются считанные недели

Помимо этого, Windows 11 не станет устанавливаться на компьютер, если тот не подключен к интернету. Для завершения установки ей потребуется сетевое подключение для создание учетной записи на сайте Microsoft.

По данным портала Gizmochina, Microsoft собирается выпускать глобальные обновления для Windows 11 каждый год. Для Windows 10 они всегда выходили раз в полгода.

Что касается обновления до Windows 11, то для ПК на базе Windows 10 все пройдет безболезненно. Файлы и настройки сохранятся, плюс Microsoft даст возможность отката на прежнюю систему – сделать это можно будет в течение десяти дней.

Пользователям Windows 7 повезло меньше. Официально эту систему можно обновить до Windows 11, но, как сообщал CNews, только посредством чистой установки. Другими словами, такой апдейт приведет к потере абсолютно всей информации, если ее заранее не скопировать на внешний носитель.