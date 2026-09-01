Из Apple ушел топ-менеджер, ответственный за удаление российских приложений с iPhone и iPad

Руководство Apple покинул Фил Шиллер – один из влиятельнейших топ-менеджеров компании. Он занимал должность старшего вице-президента по глобальному маркетингу. В числе прочего он руководил магазином App Store, из которого пачками удаляются российские приложения. Он сохранил место в Apple, но не в руководящем составе. Одновременно с поста гендиректора ушел Тим Кук, руководивший Apple на протяжении 15 лет.

Шиллер, на выход

Команду топ-менеджеров Apple покинул Фил Шиллер (Phil Schiller), пишет Bloomberg. Это один из самых влиятельных руководителей компании, занимавший пост старшего вице-президента по глобальному маркетингу.

По информации издания, Шиллер отказался сразу от двух обязанностей. Так, он больше не будет руководителем магазина приложений App Store, который при нем на протяжении четырех лет регулярно удалял из своего каталога российские приложения. К примеру, летом 2026 г. были изъяты утилиты российского холдинга VK, включая нацмессенджер «Макс».

Одновременно Шиллер перестанет руководить командой, ответственно за подготовку знаменитых презентаций Apple, в рамках которых компания несколько раз в год рассказывает о своих новинках.

Apple подтверждает

К моменту выхода материала Apple не делала никаких заявлений об уходе Шиллера. Однако она обновила страницу своего сайта, посвященную ему – теперь обо всех его достижениях в компании там теперь написано в прошедшем времени, хотя днем ранее он значился там как руководитель App Store и Apple Events.

Apple Фил Шиллер

В частности, отныне на сайте Apple указано, что Шиллер более 30 лет помогал компании в разработке продуктов и маркетинге, а также 20 лет занимал должность старшего вице-президента по глобальному маркетингу и входил в состав исполнительного руководства Apple.

«За время своей работы Фил помог компании создать лучшие в мире компьютеры – Mac, возглавить революцию в цифровой музыке с iPod и iTunes, переосмыслить мобильные телефоны с iPhone и App Store, а также определить будущее мобильных вычислений с iPad», отмечено на сайте Apple.

До прихода в Apple Шиллер успел поработать в нескольких крупных ИТ-компаниях. Его карьера в сфере маркетинга и управления включает в себя работу в Macromedia, FirePower Systems, Nolan, Norton & Company, а также в Massachusetts General Hospital.

В Apple Шиллер пришел в 1997 г. При его непосредственном участии проходили презентации iPhone, Mac, iPad и других устройств Apple. Также он приложил руку к созданию App Store, который работает с 2008 г.

Братство Apple

По информации Bloomberg, Шиллер хоть и ушел из руководства Apple, но саму компанию пока не покинул. Он остался членом так называемого «Братства Apple», также именуемого «Сообществом» (Apple Fellowship), в состав которого вошел в августе 2020 г.

Это небольшой круг «для своих». В него входят как нынешние, так и бывшие сотрудники Apple, но исключительно те, что внесли весомый вклад в развитие компании. Таким образом, Шиллер, лишившись руководящей должности, остался «другом Apple» (Apple Fellow).

Apple Страница Фила Шиллера на сайте Apple

К «Братству Apple» Шиллер присоединился сразу после того, как ушел с поста старшего вице-президента Apple по глобальному маркетингу, который занимал 23 года. Он уступил место Грегу Джосвиаку (Greg Joswiak), стаж работы которого в Apple на тот момент тоже превышал 20 лет.

На странице Apple, посвященной Шиллеру, его должность теперь звучит как Apple Fellow.

Преемники найдены

По информации Bloomberg, App Store переходит в ведение подразделения сервисов Apple, у руля которого находится Эдди Кью (Eddy Cue). Руководить магазином будет сотрудник этого подразделения Карсон Оливер (Carson Oliver), а отчитываться он будет непосредственно перед Кью.

Готовить презентации Apple вместо Шиллера будет его бывшая заместитель Нола Вайнштейн (Nola Weinstein). Отчитываться она будет перед вице-президентом Apple по коммуникациям и PR Кристин Хьюгет Куэйл (Kristin Huguet Quayle).

Больше никаких Good Morning

Свой пост в Apple 1 сентября 2026 г. освободил не только Фил Шиллер, но и и теперь уже бывший генеральный директор компании Тим Кук (Tim Cook). В отличие от Шиллера, его уход не стал сюрпризом – CNews писал о подготовке Apple к нему в апреле 2026 г. Одна из «фишек», которая закрепилась за Куком – на протяжении многих лет он начинал все презентации компании с фразы Good Morning.

На посту СЕО Apple Тима Кука сменил Джон Тернус (John Ternus), присоединившийся к ее коллективу в 2001 г. На момент назначения ему было 50 лет, как и Тиму Куку, когда основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs) выбрал его своим преемником в 2011 г.

За 15 лет на посту СЕО Кук превратил Apple в компанию с многотриллионной капитализацией. При нем вышли многие культовые продукты компании – часы Watch, наушники AirPods, ноутбук MacBook Neo и многие другие. Без провалов тоже не обошлось – беспроводная зарядка AirPower так и не увидела свет, а гарнитура виртуальной реальности Vision Pro оказалась почти никому не нужна.