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Caviar выпустил первый в мире кастомный Apple Vision Pro

Компания Caviar представила Oracle — премиальную версию Apple Vision Pro из натуральной кожи, золота, серебра и ювелирной эмали. Цена за устройство доходит до 2 млн. руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar анонсировала выпуск модели Oracle, уникальной версии Apple Vision Pro, пространственного компьютера Apple, представленного в 2023 г. Oracle в переводе на русский означает «Оракул», что отражает значение этого устройства как предвестника будущего, в котором человек полностью изменит взаимодействие окружающим пространством с помощью развития технологий VR и AR.

Все функции оригинального устройства сохранены.

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Caviar
Caviar выпустил первый в мире кастомный Apple Vision Pro

Световой уплотнитель Light Seal и наушники с 3D-звуком покрыты вручную прошитой кожей, обеспечивая новый тактильный опыт взаимодействия с устройством. Рамка очков покрыта золотом 999 пробы и украшена сложным геометрическим узором. Головная подушка выполнена в черном цвете, а декоративные элементы изготовлены из черной эмали, серебра и золота.

«Apple Vision Pro — великолепное устройство, но оно представлено в 500-600 тыс. одинаковых экземпляров, — отметили представители Caviar. — Мы хотим предложить нашим клиентам нечто по-настоящему уникальное. Oracle выпускается ограниченным тиражом всего в 49 шт., и каждый владелец может по желанию нанести на него личные инициалы, логотип или важные для него символы. Представляете, какой роскошный подарок - Apple Vision Pro из натуральной кожи и золота с персонализацией».

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Модель обещает быть востребованной среди любителей технологических инноваций и тех, кто ищет идею подарка на грядущий Новый Год.

Стоимость Oracle с объемом памяти 256 ГБ составляет 1799000 руб., устройство с объемом памяти 1 ТБ обойдется в 1999000 руб.

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