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«Ситилинк» запускает продажи Apple Vision Pro

«Ситилинк» открыл продажи гарнитуры виртуальной реальности от Apple – Vision Pro. Сейчас можно приобрести версию на 512 ГБ внутреннего хранилища за 629 990 руб. В ближайшее время в ассортименте также появится версия с объемом памяти на 1 ТБ. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Apple Vision Pro – это полностью автономное устройство с по-настоящему компьютерным «железом». Устройство работает на базе процессора Apple M2, который также установлен в MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. В дополнение к основному процессору установлен дополнительный сопроцессор – Apple R1, который отвечает за точную работу всех датчиков. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а объем внутренней памяти может составлять 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Гарнитура от Apple оснащается двумя micro-OLED дисплеями с линзами Zeiss. Разрешение каждого составляет (3660×3142), что в итоге выдает картинку в разрешении 7320×3142 пикселей – почти . Частота обновления кадров составляет 100 Гц.

Apple Vision Pro поставляется с внешним аккумулятором емкостью 3166 мАч, который подключается к устройству по проводу. Емкости батареи хватит на два часа работы с приложениями, либо на 2,5 часа просмотра видео.

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Фото: «Ситилинк»
Apple Vision Pro

За безопасность устройства отвечает технология сканирования радужной оболочки глаза, за счет чего пользователю не придется каждый раз вводить цифровой пароль, чтобы разблокировать его.

Управляется Apple Vision Pro при помощи движения рук и пальцев, а также взглядом. Для этого под лицевым стеклом установлены камеры, а внутри устройства инфракрасные сенсоры отслеживания движений глаз.

Благодаря размещению открытых окон приложений в окружающем пространстве устройство повышает уровень многозадачности. А мощности процессора Apple M2 достаточно для того, чтобы одновременно работать с несколькими ресурсоемкими программами.

Размещение контента в пространстве позволяет работать с объемными моделями в режиме 3D, что особенно важно для представителей творческих профессий.

Гарнитура Vision Pro позволяет смотреть видео на экране размером до 1200 дюймов с пространственным звуком, делая пользователя не просто зрителем, а участником контента.

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Также Apple Vision Pro позволяет не выпадать из реальной жизни за счет режима прозрачности, который проецирует контент, например, в интерьер вашей комнаты или офиса.

Предостережение для покупателей

На данный момент гарнитура Apple Vision Pro поддерживает только английский язык для управления голосом и набором текста. Пользователи могут не иметь доступа к определенным приложениям, функциям или контенту из-за лицензирования или других ограничений в этих странах или регионах. Для активации устройства на территории России необходимо использовать учетную запись Apple ID с регионом США.

При наличии нарушении зрения использовать устройство необходимо с линзами для коррекции зрения ZEISS.

Зарядное устройство в комплекте поставки может иметь нестандартную вилку (не подходящую к российским розеткам).

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«Ситилинк» — сеть магазинов электроники и бытовой техники, на рынке с 2008 г. «Ситилинк» продает порядка 111 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники. Сейчас у компании более 830 офлайн-магазинов и пунктов выдачи заказов в 62 регионах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров и серверов под заказ, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, монтаж систем видеонаблюдения, установка бытовой и климатической техники, услуги страхования, покупка товаров в лизинг и другие услуги. У компании более 250 тыс. корпоративных клиентов.

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