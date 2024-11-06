ВКС для 3D-очков, офлайн-секретарь и другие решения «Труконф» на CNews Forum 2024

7 ноября в Москве пройдет ежегодное мероприятие «CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра», которое станет независимой площадкой для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем ИТ-рынка.

«Труконф» приглашает всех гостей форума познакомиться с последними разработками компании, в том числе офлайн-секретарем, новыми ИИ возможностями, иммерсивной ВКС для Apple Vision Pro и флагманским решением — корпоративным мессенджером и ВКС-системой в одном флаконе.

Стенд «‎Труконф» — №28 (зал 3).

● Система ВКС и корпоративный мессенджер

TrueConf Server — программная платформа «всё в одном» для корпоративных коммуникаций и совместной работы. В едином решении TrueConf Server предлагает приватные и публичные 4К-видеоконференции, ИИ-ассистентов, мессенджер, вебинары и онлайн-трансляции.

ВКС-платформа работает на автономном протоколе связи, разработанном компанией в России, и не зависит от блокировок и санкционных ограничений. TrueConf Server разворачивается на аппаратном обеспечении в контуре заказчика, гарантируя ему полный контроль над хранением данных, коммуникациями и регуляцией доступа к ВКС-сети.

В числе последних нововведений платформы — видеоконференции с синхронным переводом, параметрические раскладки с бесконечным числом сценариев, расширенные возможности брендирования и многое другое.

● Клиентские приложения для всех платформ

«Труконф» представит настольные приложения со встроенным мессенджером, ВКС и технологиями AI, которые обеспечивают пользователей всеми необходимыми функциями для полноценной совместной работы — TrueConf 8.

На стенде TrueConf Server и клиентские приложения TrueConf будут представлены на устройствах с ОС российского разработчика «‎РЕД СОФТ».

● Поддержка Apple Vision Pro

Помимо этого, команда «‎Труконф» приглашает всех желающих принять участие в видеоконференции с помощью VR-гарнитуры — клиентское приложение для Apple Vision Pro позволяет совместно работать, участвовать в видеоконференциях и общаться в мессенджере в виртуальной и дополненной реальности.