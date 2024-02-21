«М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи Apple Vision Pro и открывает тестовые зоны в шести городах России

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, запускает продажи очков дополненной реальности Apple Vision Pro и откроет пространства тестирования новинки сразу в шести городах страны. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео-Эльдорадо» продолжает знакомить россиян с актуальными новинками мира гаджетов. Тест-драйв Apple Vision Pro становится доступен в двух флагманских магазинах в Москве, а также в Казани, Тюмени, Краснодаре, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Посетители магазинов смогут лично протестировать новинку и узнать о ее возможностях, а консультанты ритейлера окажут всю необходимую техническую поддержку.

Первая демо-зона появилась в московском ТЦ «Метрополис».

Apple Vision Pro уже доступны для покупки в нескольких вариантах памяти с подарком – картой пополнения электронного кошелька Apple App Store/iTunes (регион USA). На девайсы действует годовая гарантия. Благодаря Apple Vision Pro пользователь получает возможность взаимодействовать с трехмерным интерфейсом, который отображается поверх реальности. С помощью Apple Vision Pro можно смотреть видео, листать веб-страницы, общаться через мессенджеры, использовать приложения, работать со списком задач, перемещаясь между ними с помощью взгляда, жестов и голоса.

Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев: «Как «главный эксперт по технике» мы традиционно развиваем наши магазины в качестве шоу-румов с открытой выкладкой и тысячами фирменных зон, где покупатели получают новый опыт и эмоции, тестируют преимущества новинок или целых экосистем. Именно поэтому наряду с запуском продаж Apple Vision Pro мы открываем демо-зоны для всех желающих узнать большое о новинке в крупных российских городах. Первое из пространств открыл наш директор по анпакингу Wylsacom, который пообщался с посетителям магазина и разыграл среди них девайс».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров.